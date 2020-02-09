  • BIST 121.015
  • Altın 303,746
  • Dolar 6,0199
  • Euro 6,5994
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul -2 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -8 °C
»

Turizm sektörü 2020'ye iyi başladı

Türkiye'de geçen yılı 51,7 milyon ziyaretçi ile rekorla kapatan turizm sektöründe erken rezervasyon rakamlarına göre bu yıl çift haneli büyüme öngörülüyor.
Turizm sektörü 2020'ye iyi başladı

Turizmde erken rezervasyon rakamlarına göre bu yıl çift haneli büyüme bekleyen sektör temsilcileri, 2020'yi de rekorla kapatmayı hedefliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye'nin geçen yıl 51,7 milyon ziyaretçi ve 34,5 milyar dolar turizm gelirine ulaştığını söyledi.

Ülkenin dünyada en rekabetçi olduğu alanlardan birinin turizm sektörü olduğunu vurgulayan Çorabatır, Türkiye'nin dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını ifade etti.

Son iki yıldır da sektörde önemli gelişme kaydedildiğine dikkati çeken Çorabatır, İngiltere ve Hollanda'da katıldıkları iki fuarın verimli geçtiğini, ilerleyen günlerde de Almanya, Rusya, Ukrayna ve Dubai'de fuarlar yapılacağını, Türkiye olarak buralarda yer alacaklarını dile getirdi.

Erken rezervasyon rakamlarına göre bu yıl da turizmin hem sektör temsilcilerine hem de ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacağını belirten Çorabatır, "Erken rezervasyon rakamlarına göre, herhangi bir problem çıkmadığı takdirde sezon sonunda çift haneli büyümeyi göreceğimizi tahmin ediyoruz. Antalya ve İstanbul, her zamanki gibi artı rakamlarla yıla başladı. Bu durum diğer bölgelere de aynı oranda yansıdığı takdirde 2020 sonunda 57 milyonun üzerinde turist ağırlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

"Ana pazarlarda artış gözleniyor"

Thomas Cook'un iflasının ilk zamanlarda sektörü endişelendirdiğini ancak Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde atılan adımlarla bu tur operatöründen kaynaklanan eksikliğin diğer tur operatörleriyle doldurulduğunu anlatan Çorabatır, "İngiltere pazarında kayıp değil, bilakis artış bekliyoruz." dedi.

Hollanda pazarında da 2019'u yüzde 12'lik artışla kapattıklarına değinen Çorabatır, bu ülkede gerçekleştirilen Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı'nda yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu pazarda bu yıl da çift haneli büyüme beklediklerini bildirdi.

Çorabatır, Almanya pazarında da ciddi artış beklediklerini, şu anda bölge bölge alınan erken rezervasyonların, geçen senenin aynı dönemine göre daha iyi durumda gözüktüğünü aktardı.

Rusya pazarında da büyüme beklendiğini ifade eden Çorabatır, bu pazarda satışların nisandan sonra başladığını, net rakamların o dönemde açıklanacağını hatırlattı.

Çorabatır, Antalya'nın yılın ilk ayında 186 bin 225 turistle tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kente gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31'lik artış gösterdi. Almanya ve Rusya'da Antalya, popüler şehir olarak görülüyor. Kent alışmış bir müşteri kitlesine sahip. Kente ana pazarların dışında yan pazarlardan gelen turist sayısında da artış var. Antalya, Polonya, Slovakya, Arnavutluk, Çekya, Romanya gibi pazarlardan da payını artırmaya devam ediyor. Bu da artışı etkileyecektir."

"Çin pazarındaki açığı alternatif pazarlarla kapatırız"

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle bu pazarda bir düşüş olacağını ancak bunun alternatif pazarlarla telafi edileceğini vurgulayan Çorabatır, "Pamukkale, İstanbul, Kapadokya bölgesinde bir durağanlık yaşanacak ama bu uzun sürmeyecektir. Türk turizminin olumsuz etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Oluşabilecek açığı, sezon içinde hep beraber kapatacağımızı tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şeker fabrikası 37 bin 500 adet damacana su alacak06 Şubat 2020 Perşembe 08:01
  • Bakan Albayrak'tan Elazığ'dan önemli duyuru: Bir dakika bile kaybetmeden kararlar aldık05 Şubat 2020 Çarşamba 14:42
  • Sanayi kenti Bursa 2020'ye 'hızlı' başladı05 Şubat 2020 Çarşamba 11:25
  • Koronavirüs salgını Çin'den gelen kargoları da etkiledi05 Şubat 2020 Çarşamba 11:23
  • TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2020'de reel sektör için umut hakim olacaktır05 Şubat 2020 Çarşamba 09:26
  • Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması05 Şubat 2020 Çarşamba 09:25
  • Otomobilde 'beyaz' tutkusu devam ediyor04 Şubat 2020 Salı 15:31
  • Altına yatırım ikiye katlandı, mevduatlar 80 milyar lirayı aştı04 Şubat 2020 Salı 15:30
  • Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü04 Şubat 2020 Salı 15:29
  • Emeklilerin yeni banka promosyon miktarı bu ay belirleniyor04 Şubat 2020 Salı 13:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti