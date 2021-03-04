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Turizm sektörüne 'sağlıklı ve güvenli turizm için kurallara uyalım' çağrısı

AKTOB Başkanı Yağcı, sağlıklı ve güvenli turizmin, artık tüm dünyanın talep eğilimlerini belirleyeceğini belirterek, turizm ile ilintili tüm işletmelerin kurallara azami seviyede uymalarını istedi.
Turizm sektörüne 'sağlıklı ve güvenli turizm için kurallara uyalım' çağrısı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı,  yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kontrollü normalleşme sürecinde, Türkiye'de yeme ve içme sektörünün beklediği detayların da belirlendiğini kaydetti.

Bir senedir mücadele verilen salgının tüm dünyayı derinden etkilediğini aktaran Yağcı, belirlenen kuralların yerine getirilmesi ile hayat akışının, kontrollü bir şekilde normale döneceğini bildirdi.

Aşı çalışmalarının da etkisi ile salgının etkisinin azalmasını umut ettiklerini belirten Yağcı, "Sağlıklı ve güvenli turizm artık tüm dünyanın talep eğilimlerini belirleyecek en önemli unsur olacaktır. Bu nedenle turizm ile ilintili tüm işletmelerin kurallara azami seviyede uymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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