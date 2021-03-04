  • BIST 1.525
  • Altın 411,843
  • Dolar 7,4824
  • Euro 9,0078
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

Turizm sektörüne 'sağlıklı ve güvenli turizm için kurallara uyalım' çağrısı

AKTOB Başkanı Yağcı, sağlıklı ve güvenli turizmin, artık tüm dünyanın talep eğilimlerini belirleyeceğini belirterek, turizm ile ilintili tüm işletmelerin kurallara azami seviyede uymalarını istedi.
Turizm sektörüne 'sağlıklı ve güvenli turizm için kurallara uyalım' çağrısı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı,  yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kontrollü normalleşme sürecinde, Türkiye'de yeme ve içme sektörünün beklediği detayların da belirlendiğini kaydetti.

Bir senedir mücadele verilen salgının tüm dünyayı derinden etkilediğini aktaran Yağcı, belirlenen kuralların yerine getirilmesi ile hayat akışının, kontrollü bir şekilde normale döneceğini bildirdi.

Aşı çalışmalarının da etkisi ile salgının etkisinin azalmasını umut ettiklerini belirten Yağcı, "Sağlıklı ve güvenli turizm artık tüm dünyanın talep eğilimlerini belirleyecek en önemli unsur olacaktır. Bu nedenle turizm ile ilintili tüm işletmelerin kurallara azami seviyede uymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanlığı 63 şirketi 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne aldı04 Mart 2021 Perşembe 09:14
  • Canik yeni tabanca modeliyle yine 'yılın tabancası' ödülünü Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor03 Mart 2021 Çarşamba 15:36
  • Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor03 Mart 2021 Çarşamba 15:16
  • BOTAŞ, çevre duyarlılık çalışmaları sayesinde 10 uluslararası ödül kazandı03 Mart 2021 Çarşamba 15:15
  • OPEC+ grubunun arz-talep dengesini yönetme kabiliyeti bir kez daha sınanacak03 Mart 2021 Çarşamba 15:15
  • Bakan Varank: Sanayinin başarılı performansı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırdı03 Mart 2021 Çarşamba 13:07
  • Ziraat Bankası'ndan büyük ödeme kolaylığı03 Mart 2021 Çarşamba 13:05
  • Ekonomistler enflasyon verilerini değerlendirdi03 Mart 2021 Çarşamba 13:05
  • Türkiye'nin altın üretimi 2021'de en az 45 ton olacak03 Mart 2021 Çarşamba 13:04
  • Uzaktan takip edilebilen, bakım ve onarımı kolay güneş enerji sistemlerine ilgi artıyor03 Mart 2021 Çarşamba 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti