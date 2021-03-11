Turizm, tarımsal ürünlerle desteklenecek

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ellerinde turizm potansiyelini tarımsal ürünlerle birleştirmek istediklerini söyledi. Bu kapsamda ilçede zeytin, nar, çilek ve tüm üzüm çeşitlerinin yetiştirildiğini söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan Türkiye’de koronavirüsün salgınının birinci yılında ilçedeki esnaf ve vatandaşın durumu hakkında bilgi verdi. Kaplan, esnafın hükümetin ve kendilerinin desteğiyle zor günler yaşasa da bir şekilde ayakta durduğunu belirtti. Vatandaşlardan belediyeye gelen tüm yardım taleplerini karşıladıklarını belirten Kaplan, “İlçemizde yemek bulmakta, yakıt bulmakta sıkıntı yaşayan vatandaşımız yok. Zor günler yaşadık ama bunları bir şekilde çözüyoruz” ifadelerine yer verdi. Kaplan, ilçenin yüzde 80’inin tarımla uğraştığını belirterek, “Turizmimize tarımsal ürün çeşitliliğini kazandırmak istiyoruz. Burada zeytin, nar, çilek yetiştirdik” dedi. Kaplan, şu değerlendirmelerde bulundu:





YİYECEKSİZ, YAKITSIZ VATANDAŞIMIZ YOK

“Beypazarı’nda esnafımızın yanında olduk. İnsanlarımızın açlık, kışın yakıt sıkıntısı çektiği anlar olmadı. Beypazarı’nda kömürsüz, yakıtsız, yiyeceksiz insanımız yok. Bunun takibini biz yapıyoruz. Evde bakım olsun evde ihtiyaçlarının karşılanması olsun bir sıkıntımız olmadı. Halen takipteyiz. Vefa gurubundaki tüm arkadaşlarımız gelen taleplere her zaman koştular. Hasta vatandaşlarda ailede 2-3 kişi koronaya yakalanmışsa biz bu konuda kendilerine yemek yapamadıkları için yemek ikramı gönderdik. Pandemiden dolayı Beypazarı’nda standartları konusunda, yeme içme konusunda sıkıntıya düşen vatandaşımız olmadı. Bunları aştık ve takip etmeye de devam edeceğiz.”

ESNAFIN YANINDAYIZ

“Turizm sektöründe burada cafe restoran sektöründe çalışan sadece paket hizmet veren ya da sulu yemek olduğu için paket yapamayan kurumlar var. Herkesin bildiği Taş Mektebi kapatmak zorunda kaldık. Tüm bunlar yaşanırken istediğimiz standartlar olmuyor ama sorunları bir şekilde çözüyoruz.”

TURİZMDE YAZ SEZONUNDAN UMUTLUYUZ

“Ben bu sürecin aşılarla birlikte daha da rahatlayacağını düşünüyorum. Yaz aylarında açık havada bulaş riskinin azaldığı için geçtiğimiz günlere göre daha rahat olacağını insanların daha duyarlı olacağını düşünüyorum. Ankara’da Beypazarı 25 ilçesi içerisinde turizmi en çok öne çıkan ilçelerden bir tanesi. Gelen misafirlerimizin keyifli anlar geçirmesi için çalışmalarımız sürüyor. Esnaf ve vatandaşımız için bu yazın turizm açısından güzel geçeceğini umuyorum. İlerleyen süreçte Beypazarı açısından daha ferah günler geçeceğini düşünüyorum. Vatandaşımız özellikle gençlerimiz çok bilinçli.”

TURİZME TARIMSAL ÜRÜNLERLE ZENGİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ

“Turizmimizdeki duymuşluğumuzu tarımızla birlikte daha da zenginleştirmek çeşitlendirmek istiyoruz. Beypazarı’nın yüzde 80’ini tarımla uğraşıyor. Bu potansiyeli kullanmak için Beypazarı Belediyesi olarak 2 tane meyve bahçesi oluşturduk. Bir tanesi 1100 metre rakımlarında bir tanesi 600 metre rakımlarında. Beypazarı’nda tarımın çeşitlenmesi için çalışıyoruz. Geçen yıl çilek yetiştirdik, nar yetiştirdik, zeytin yetiştirdik, üzümün her çeşidini yetiştirdik. Erik ve şeftali deniyoruz Bunları turizme dahil ettiğimizde Beypazarı’nın turizmi daha çok öne çıkacak verimliliğimiz artacak.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA