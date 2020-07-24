Turizm Taşımacılığına korona darbesi! ”Esnaf olarak zordayız”

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden turizm taşımacılığı yapan tur firma sahibi Özgenç Polat, “Mart ayından bu yana işlerimiz yok. Olan da maliyeti kurtarmıyor. Esnaf olarak zordayız” diye konuştu.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında turizm yer aldı. Turizmle birlikte taşımacılık yapan tur firmaları da bu etkiyi doğrudan hissetti. “Mart’tan bu yana evdeyiz, araba yatıyor” diyen Polat Tur işletme sahibi Özgenç Polat gazetemize sektörde yaşanan sıkıntıları anlattı. Ellerindeki araçların yattıkları yerde yıllık 13-14 bin lira sabit gideri olduğunu belirten Polat, “Aylığa vurduğunuzda ortalama tek bir aracın sabit gider 1300 liradan fazla. Gelir olmadan bunu karşılamak çok zor” diye konuştu. Öte yandan Polat, şu an yalnızca düğün ve cenaze törenleri için ufak tefek iş yapabildiklerini onun da maliyetle ucu ucuna denk geldiğini belirtti.

MART’TAN BU YANA İŞ YOK

Polat, koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirlerle beraber Mart ayından bu tarafa işlerin durduğunu belirterek, “Mart ayında hastalık çıkmasıyla beraber işlerimiz durdu. Tüm sektörlerde olduğu gibi 1 Haziran’dan sonra bizler de umutluyduk. Ancak turizm sektörü diğerleri gibi canlanmadığı için bizim işlerimizde de bir kıpırdanma olmadı. Ankara yerli turist açısından çok büyük bir potansiyele sahip. Her hafta sonu turlar Türkiye’nin dört bir yanına gider. Ancak şu an bu neredeyse hiç yok” diye konuştu.

MALİYETİ KURTARMIYOR

Polat, düğün ve cenaze gibi törenler için az da olsa iş yaptıklarını ancak kişi sınırlamasından dolayı bunun da maliyeti kurtarmadığını belirterek, “Şu an tek yaptığımız iş düğün ve cenaze. Benim aracım 19+1 kişilik. Fakat önlemler gereği ben 9+1 kişi alabiliyorum. Eğer gelenler akraba ise bu rakam 14 ‘e kadar çıkabiliyor. Tedbirlerin alınmasına bizler karşı değiliz. Fakat maliyetler artarken, uzun zamandır iş yokken ve borç birikmişken gelirin düşmesi bizi derinden yaralıyor. İşi alıyoruz bazen maliyeti ile işten aldığımız ücret ancak birbirine denk geliyor. Ya da küçük paralar kazanıyoruz. O da aracın yıprandığına mı sayarsınız, yoksa şoförün yevmiyesine mi belli değil” ifadelerine yer verdi.

YATTIĞI YERDEN 1300 LİRA SABİT GİDERİ VAR

Servis aracınınım çalışmazken dahi aylık 1300 lira sabit gelirinin olduğunun da altını çizen Polat, sözlerini şöyle tamamladı:

“Servis araçları birer ticari araç. Bunların da bir vergi ödemesi, belge kiralama gibi masrafları oluyor. Şu an benim elimde 19+1 kişilik aracın yıllık maliyeti bana 15 bin lirayı buluyor. Aylık olarak düşündüğümüzde bu aracın gideri yattığı yerden 1300 lirayı buluyor. Eğer aracınızı krediyle almışsanız bir de kredi ödeminizi ekleyin. Bu rakam daha da artıyor. İş var mı diye sorarsanız inanın bu rakamları ödeyecek iş yok. O yüzden tur firmaları taşımacılık sektörünün esnafı gerçekten zorda. Bu yılı biz kapattık olarak bakıyoruz. Okulların açılması ve gelecek senenin turizmini bekliyoruz. O zamana kadar dayanabilenler ayakta kalacak dayanamayan pek çok arkadaşımız aracını satarak bu işi sonlandıracak.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

