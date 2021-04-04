Turizmciler Avrupalı turistlerin seyahat kısıtlamasına yönelik kararları bekliyor

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "İngiliz turistlerin seyahatıyla ilgili kararları bu hafta verecekler. Ondan sonra da Avrupa Birliğinin genelinde Almanya başta olmak üzere seyahatlarla ilgili prosedürlerini açıklayacaklar." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupalı turistlerin seyahatine yönelik kararları beklediklerini bildirdi.

TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulunun düzenlediği etkinlikle, 120 seyahat acentesi temsilcisi resepsiyon programında bir araya geldi.

Bir termal otelde düzenlenen programda, Frigya bölgesini tanıtan video gösterisi izletildi.

Burada konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa'da seyahat yasaklarının biteceğini umut ettiklerini söyledi.

Seyahat yasaklarıyla ilgili bu hafta İngiltere'nin karar vereceğini kaydeden Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"İngiliz turistlerin seyahatıyla ilgili kararları bu hafta verecekler. Ondan sonra da Avrupa Birliğinin genelinde Almanya başta olmak üzere seyahatlarla ilgili prosedürlerini açıklayacaklar. Umarım seyahat ile ilgili ciddi bir kısıtlama gelmez. Çünkü o bölgeler bizim için çok hayati bölgeler. Ne olursa olsun bizi hiçbir şekilde bırakmayan Rusya, Ukrayna eski Bağımsız Devletler Topluluğu (BDP) ülkeleri olmasına rağmen biz turizmciler özellikle çok iyi bilir ki; Avrupa olmadan turizm olmaz."

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de Türkiye'nin en önemli turizm markalarından birisi olan TÜRSAB'ı Afyonkarahisar'da ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar'ın Türkiye'de yumurta üretiminde bir numara olduğunu belirtti.

Türkiye piyasası borsasını Afyonkarahisar'daki üreticilerin belirlediğini anlatan Zeybek, "Kırmızı et üretiminde İstanbul'un ihtiyacının yüzde 25'ini Afyonkarahisar karşılıyor. Afyonkarahisar'ı turizmde de hak ettiği yere getirmek için gayret sarf ediyoruz. Termalin başkentiyiz. 27 bin yatak kapasitesine sahip Türkiye'de tek iliz." diye konuştu.

Daha sonra, hediye takdimi ile program sona erdi.