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Turizmciler 'Kurban Bayramı'nın hareketli geçmesini bekliyor

Bazı ülkelerden yurt dışı uçuşların da başlamasıyla turizmdeki hareketliliğin arttığı Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı'nda tesislerdeki doluluk oranlarının yüksek olması bekleniyor.
Turizmciler 'Kurban Bayramı'nın hareketli geçmesini bekliyor

Denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleriyle de öne çıkan turizm merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında misafirlere sağlıklı turizm hizmeti sunuluyor.

Önlemlerin üst düzey tutulduğu tesislerde, iç pazarın yanı sıra Ukrayna, İngiltere, Kazakistan başta olmak üzere karşılıklı uçuşların başladığı ülkelerden gelen turistler, tatilini gönül rahatlığıyla yapıyor.

Kurban Bayramı öncesi hazırlıkların tamamlandığı tesislerde, tatil süresinde hareketlilik bekleniyor.

"İnsanlar karantina sürecinde tatili çok özledi"
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, insanların karantina sürecinde tatili çok özlediğini, bunun için turizm merkezlerine ilgi göstereceğini söyledi.

Kurban Bayramı sürecinde iç pazarın daha hareketli olacağına değinen Atmaca, "Şu an otellerin büyük bölümünü iç pazar oluşturuyor. Kurban Bayramı ile ilgili talepler devam ediyor. Önümüzdeki hafta daha fazla rezervasyon alacağımızı düşünüyorum. Bayram hareketli geçecek." dedi.

"Kapalı tesisler, bayramda açılacak"
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, kapalı tesislerin de bayram tatilinde açılacağını bildirdi.

Alanya genelinde bakanlık belgeli 25, belediye belgeli 50 civarında otelin açık olduğunu anlatan Sili, "Açık otellerimizde aylık doluluklarımız yüzde 50'ler seviyesinde. Ağırlıklı olarak iç pazar çalışıyoruz. Yurt dışından, özellikle Ukrayna'dan misafirlerimiz var. Bayram dolayısıyla bir talep söz konusu." dedi.

Sili, hareketliliğin özellikle Kurban Bayramı'nın ikinci günü başlayacağını söyledi.

Tatile gelecek misafirlerin açık tesisleri görebilmeleri için İngilizce ve Türkçe olarak "www.alanyaacikoteller.com" sitesini hazırladıklarını belirten Sili, "Kurban Bayramı'nda açık tesislerimizde yüksek doluluk bekliyoruz. Almanya ve Rusya'dan gelen haberlerle, ağustosta hareketlilik artacak." ifadelerini kullandı.

"Villalar eylül sonuna kadar dolu"
TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal ise ilçede küçük turistik tesislere büyük ilgi olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki villaların eylül sonuna kadar dolu olduğunu vurgulayan Uysal, "Konaklamalı teknelerde yüzde 100 doluluk var. Bayramda yerli turist yoğunluğu bekliyoruz. Vatandaşlarımız toplu taşıma yerine kendi araçlarıyla bölgeye tatile gelecek. İnternet üzerinde tatil paketi satın alırken, mutlaka dikkatli olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, bölgede salgın tedbirleriyle açılan otellerin misafirleri ağırlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Bayramla beraber bölgede yoğunluğun artacağına dikkati çeken Uysal, "Bayram tatilini bölgede geçirecek tatilcilerimizin sağlığı için açık tesislerimiz gerekli önlemleri aldı. Bunların denetimi de yapılıyor. Tatile geleceklerden de beklentimiz kurallara uyması." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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