Turizmcilerin 9 gün tatil ısrarı

Sanayicilerin tatilin uzatılmaması için açıklama yapması üzerine turizmciler, yeniden harekete geçti.

Türkiye, Kurban Bayramı tatili için geri sayıma geçti.

Tatil planı yapacaklar, hükümetten gelecek açıklamayı bekliyor.

Turizmciler, tatilin uzatılarak 9 güne tamamlanmasından yana.

Sanayiciler ise Türkiye'nin böyle bir dönemde 9 gün tatil yapmasını doğru bulmadığını savunuyor.

SANAYİCİLER KARŞI ÇIKTI

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmaması gerektiğini belirterek, tatilin uzatılması önerilerine karşı çıktı. Özdebir, şunları kaydetti: “Bu yıl turizm zaten çok başarılı bir sezon geçiriyor. Dolayısıyla 5 günlük Kurban Bayramı tatilini daha fazla uzatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Uzun süreli tatiller, üretimi büyük bir kesintiye uğratıyor. Hükümetin aldığı idari izin kararları piyasaların tamamen durmasına yol açıyor. Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, şu an daha fazla tatile değil daha fazla üretim yapmaya ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

TURİZMCİLER BASTIRIYOR

Bu sözlerin üzerine turizmcilerden bir açıklama daha geldi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaz tatili olması sebebiyle yerli turizmde ciddi bir hareketliliğin bulunduğunu belirterek, "Bu hareketliliğin üstüne bir de bayram eklenince otel dolulukları anlamında gerçekten güzel bir dönem geçirilecek." dedi.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bağlıkaya, Türkiye'nin şu anda turizmde yüksek sezonu yaşadığını belirterek, yabancı ziyaretçi talebinin oldukça yüksek olduğunu, otel ve bölge doluluklarının oldukça iyi gittiğini söyledi.

"BU HAREKETLİLİĞE BAYRAM DA EKLENİNCE..."

Yaz tatili olması sebebiyle yerli turizmde de ciddi bir hareketlilik bulunduğunu ifade eden Bağlıkaya, bu hareketliliğin üstüne bir de bayram tatili eklenince otel dolulukları anlamında gerçekten güzel bir dönem geçirileceğini kaydetti.

Turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ekonomiye de hareketlilik getireceğini savunuyor.

Sanayiciler ise 9 günlük tatilin üretimi durduracağını belirterek, uzun süreli tatile karşı çıkıyor.