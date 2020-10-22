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Turizme kazandırılacak

Kızılcahamam Kent Ormanı ve Çanlı Kanyonu turizme kazandırılacak.
Turizme kazandırılacak

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kaymakam Refiki Nur Yalçınkaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürkan Hazar, Orman İşletme Müdürü Alper Yılmaz ve teknik personellerin katılımı ile Belediyemiz, Kaymakamlık, Orman İşletmesi ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığı ile yürütülecek proje kapsamında Kent Ormanı ve Çanlı Kanyonunu turizme kazandırma projelerinin görüşüldüğü toplantı düzenlendi. Toplantıda ilçemizde alternatif turizm noktaları oluşturulması için fikir alışverişinde bulunuldu.

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Doğa turizminin daha da canlandırılması, ilçemize gelen misafirlerimize Soğuksu Milli Parkı dışında alternatifler sunulması gibi yapılabilecek pek çok proje toplantının gündem maddeleri idi.

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