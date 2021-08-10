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Turizmin başkenti' Antalya 7 ayda 3 milyon 396 bin turist ağırladı

Dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve yeni tip koronavirüs salgını sürecinde sağlıklı ve güvenli turizmin adresi haline gelen Antalya, 7 ayda 3 milyon 396 bin turiste ev sahipliği yaptı.
Turizmin başkenti' Antalya 7 ayda 3 milyon 396 bin turist ağırladı

Denizi, kumu, güneşi, lüks otelleri, koyları, tarihi kentleri ve turistik mekanlarıyla ünlü Antalya, dünyanın farklı ülkelerinden turistleri ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Kovid-19 salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatilin adresi haline gelen kent, ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendiriliyor.

Antalya'nın turistik bölgelerinde tatillerini tamamlayan turistler, sağlıklı ve güvenli şekilde ülkelerine dönmenin keyfini yaşıyor. Otellerdeki doluluk oranlarının geçen yılın çok üzerinde seyretmesi sektör temsilcilerini sevindirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl 1 Ocak-31 Temmuz'da 760 bin 203 turistin ziyaret ettiği Antalya'ya bu yılın aynı döneminde 3 milyon 396 bin 7 turist geldi.

Rusya 1 milyon 127 bin 716 turistle kente en fazla misafir gönderen ülke oldu. Rusya'yı 670 bin 930 misafirle Ukrayna, 389 bin 405 turistle Almanya, 175 bin 570 misafirle Polonya, 98 bin 683 turistle Kazakistan takip etti.

"Almanya'dan ciddi rezervasyonlar gelmeye başladı"
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük varış ve rezervasyonlarda herhangi düşüş gözlemlenmediğini, belirlenen hedeflerde de şaşma olmadığını söyledi.

Kavaloğlu, "Gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300'lerin üzerinde artış var. Rezervasyonlar gerçekten çok iyi artıyor ve yıl sonuna kadar sezon uzayacak. Almanya'dan ciddi rezervasyonlar gelmeye başladı. İsviçre, Avustralya ve Polonya iyi gidiyor. Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri çok iyi. İlk defa Orta Doğu pazarı Antalya'ya yoğun ilgi gösteriyor, ciddi bir artış var." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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