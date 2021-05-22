'Turizmin başkenti' Antalya, mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada söz sahibi

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi'nin 2021 Mavi Bayrak Ödülleri verilerine göre, İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü sırada yer alan Türkiye'de bu yıl 213'ü Antalya'da olmak üzere 519 plajda mavi bayrak dalgalanacak.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, uluslararası çevre ödülü "mavi bayrağa" sahip plaj sayısını 213'e çıkararak, dünyada en fazla mavi bayrağa sahip kent unvanını korudu.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2021 Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de bu yıl 213'ü Antalya'da 519 plajda mavi bayrak dalgalanacak.

Turizm destinasyonlarından İspanya'nın 614 plajı, Yunanistan'ın 545 plajı mavi bayrak kazanırken, Türkiye 519 mavi bayrakla dünyada üçüncü sırada yer aldı.

Kent bazında Türkiye'de ve dünyada liderliği bırakmayan, geçen yıl 202 olan mavi bayrak sayısını 213'e çıkaran Antalya'yı, 106 plajla Muğla, 66 plajla İzmir, 39 plajla Aydın ve 36 plajla Balıkesir izledi.



"Salgınla birlikte ek kurallar getirildi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, AA muhabirine, Türkiye'deki 519 mavi bayraklı plajın 213'ünün Antalya'da olmasının büyük başarı olduğunu söyledi.

Kentin plajlarının önemine işaret eden Ergiydiren, "Kentin altyapı olanaklarının fazla olması, plajların ve işletmelerin kalitesi, Antalya'nın dünya birincisi olmasında önemli rol oynuyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra mavi bayrak ödülü için salgın tedbirlerinin de kriterlere eklendiğini anlatan Ergiydiren, "Plajlarda mutlaka salgın kurallarına uyulmasını istiyoruz. Gerek şezlong arası mesafe gerek plajlara girişlerde dezenfektan materyallerinin bulundurulması, duş ve tuvaletlerin en az yarım saatte bir temizlenmesi gibi ek kriterler koyduk." ifadesini kullandı.

Mavi bayrağın ulusal ve uluslararası anlamda en çok bilinen çevre ödülü olduğunu vurgulayan Ergiydiren, vatandaşın ve turistlerin bilinçli olduğunu, ödüllü plajları önemsediğini bildirdi.

Plajların mavi bayrak ödülünü alabilmesi için 33 kriteri yerine getirmesi gerektiğine değinen Ergiydiren, ödüllü plajlarda çevre yönetimi, çevre bilgilendirme, plaj temizliği ve can güvenliğinin mutlaka olması gerektiğini söyledi.

Çat kapı denetimler yapılıyor

Ergiydiren, bayrağın plajlar denetlenmeden hiçbir şekilde verilmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yerinde denetimler yapıyoruz. Komisyonlar vasıtasıyla kriterleri sağlayan plajlara ödülünü teslim ediyoruz. Ödülü teslim ettikten sonra da peşini bırakmıyoruz. Çat kapı denetimler yapıyoruz. Uluslararası kuruluşların denetçileri de geliyor, onlar ayrı denetim yapıyor. Eğer kriterlerde eksik varsa mavi bayrağı geçici süreyle indiriyoruz. Verilen sürede kriterleri yerine getiremezse ödülü sezon boyunca iptal ediyoruz, bunu web sitemizden ilan ediyoruz."

Konyaaltı Sahili'nde 10 mavi bayrak bulunuyor

Karadeniz kıyılarında da mavi bayrak görmeye başladıklarına değinen Ergiydiren, mavi bayrak alabilmek için altyapı yatırımlarının çok iyi olması, son 4 yıllık su analizlerinin iyi, tüm kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mavi bayraklı halk plajlarının hızla arttığını, yerel yönetimin buna önem verdiğini anlatan Ergiydiren, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 10 mavi bayrak ödüllü plaj olduğunu kaydetti.