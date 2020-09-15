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'Turizmin Başkenti'nde havadan ve karadan denetimler yapan jandarma kuş uçurtmuyor

'Turizmin Başkenti'nde havadan ve karadan denetimler yapan jandarma kuş uçurtmuyor
Antalya'da rutin kontrollerini arttıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 3 günde onlarca kontrol noktasında 100'den fazla personelin katılımıyla trafik ve Kovid-19 tedbirleri denetimleri yaptı.

"Turizmin başkenti" Antalya'da, havadan ve karadan yoğun şekilde trafik ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri kurallara uymayanlara göz açtırmıyor. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimlerini son 3 günde arttırdı.

Yaklaşık 100 personelin katılımıyla havadan ve karadan yürütülen denetimlerde, trafik düzeni ve güvenliğinin yanı sıra alınan Kovid-19 tedbirleri ne ilişkin de kontroller yapıldı.

Gazipaşa'dan Kaş ilçesine kadar kara yolunun farklı bölgelerine kontrol noktaları oluşturan ve sahillerde de denetimler yapan ekiplere, helikopter ile atlı jandarma asayiş timi, motosikletli trafik timleri eşlik etti. Denetimlerde Mobil Plaka Tanıma Sistemi bulunan araçlar ile 18 drone da kullanıldı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de skorsky tipi helikopterden görüntülediği denetimlerde havalanan trafik timleri, Konyaaltı, Adrasan, Olimpos, Belek Turizm Merkezi, Çıralı başta olmak üzere ünlü sahillerde ve kontrol noktası oluşturulan bölgelerde alçak uçuş yaptı.

Tatilcilere, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarılar yapıldı
Uçuşta özellikle kıyıda yoğunluk oluşan bölgeler tespit edildi. Tatilcilere, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarılar yapıldı.

Yüksek teknolojili termal kameralarla trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Noktalarda durdurulan sürücülere gerekli cezalar uygulandı.

Daha çok sağ şeritte uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, hatalı sollama, kask takmama, aşırı hız denetimi yapıldı.

Maske takmayan 65 kişiye ceza kesildi
Ayırca durdurulan sürücülere Kovid-19 salgını nedeniyle zorunlu haller olmadığı müddetçe evde kalmanın, sosyal mesafe kurallarına uymanın ve maske takmanın önemi hatırlatıldı.

Denetimlerde 5 bin 400 araç kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 450 sürücüye 220 bin lira ceza verildi. Denetimlerde 36 araç trafikten men edildi, aranan 9 kişi yakalandı. Maske takmayan 65 kişiye de 58 bin 500 lira ceza kesildi.

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