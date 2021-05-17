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Turizmin kaderini aşılama belirleyecek

ATİD Başkan Yardımcısı  Ali Cenk Yorulmaz, 2021 yılının kaderini aşılama çalışmalarının belirleyeceğini söyleyerek, vakaların 10 binin altına düşmesi halinde Türk turizmin çok çabuk toparlayacağını kaydetti.
Turizmin kaderini aşılama belirleyecek

Ankara Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkan Yardımcısı  Ali Cenk Yorulmaz, 2021 turizm sezonuna dair açıklamalarda bulundu. Tedbir ve duyarlılığın öneminden bahseden Yorulmaz, kısıtlama tedbirlerinin turizm sezonuna olumlu yansımalar yapacağını ifade etti. ‘’2021 yılının kaderini aşılama çalışmaları belirleyecek’’ diyen Yorulmaz, vakaların düşmesi halinde Türk turizminin çok çabuk toparlayacağını kaydetti.

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SEKTÖR GERİLEDİ
Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip turizm sektörü, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten her sektör gibi olumsuz etkilendi. Sektör 2020 yılını bir önceki yıla göre gerileyerek kapattı. Ardından kademeli normalleşme sürecinde biraz olsun ivme kaydeden Türk turizmi, kış aylarında yeniden düşüşe geçti. 

“SEZON CANLI GEÇEBİLİR”
Tedbir, dayanışma ve uyum içinde sürecin  iyiye doğru gideceğini belirten Yorulmaz, aşılanma ve dikkat neticesinde vaka sayılarının düşmesiyle sezonun canlı geçebileceğini belirtti.

AŞILAMA VURGUSU
Ülkemize en çok turistin Almanya, Rusya ve Hollanda gibi ülkelerden geldiğini söyleyen Yorulmaz, kısıtlama tedbirlerinin ardından turist akışının artacağını ifade etti. ‘’2021 yılının kaderini aşılama çalışmaları belirleyecek’’ diyen Yorulmaz, küresel salgın krizi sonrası uluslararası tatil turizmi talebinde geri dönüşün hızlı olacağını vurguladı.

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“ÇABUK TOPARLANIR”
2020 de kontrollü normalleşmenin ardından Antalya, Muğla, İzmir gibi illerde çok sayıda turisti misafir ettiklerini hatırlatan Yorulmaz, tam kapanmanın ardından vaka sayılarının 5-10 binlere kadar gerilemesi halinde Türk turizminin çabuk toparlanacağını öngördü. 

YÜZDE 72’LİK DÜŞÜŞ 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm örgütü verilerine de değinen Yorulmaz, ‘’Ekim 2020 itibarıyla uluslararası turizmde yüzde 72'lik bir düşüş görüldü. 2021 yaz sezonu henüz belirsizliğini korusa da, sürecin giderek iyileşeceğini umuyoruz. İşletmelerin bu koşullara uyum sağlamaları için çabalıyor, seslerini duyurmaya çalışıyoruz’’ diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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