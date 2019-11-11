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Türk aday Almanya'da bir ilki başardı

Almanya'nın Hannover kentinde büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde yürüttüğü kampanyayla seçimin favorisi haline gelen Yeşiller Partisi’nden Belit Onay, beklendiği gibi yarışı birinci bitirdi.
Türk aday Almanya'da bir ilki başardı

Belit Onay, böylece Almanya’nın ilk göçmen kökenli büyükşehir belediye başkanı oldu. 402 bin 129 seçmenin bulunduğu Hannover’de Belit Onay yüzde 52.8, rakibi bağımsız aday Eckhard Scholz ise yüzde 47.2 oy aldı. Onay’ın seçimlerdeki en önemli vaadi 2030 yılına kadar Hannover şehir merkezini otomobilden tamamen arındırmak olmuştu.

Oy verme işleminin devam ettiği sırada yaptığı açıklamada Onay, “Kira, konut gibi sosyal sıkıntılara uygun cevaplar bulduğumuzu düşünüyorum. Hannover çok kültürlü yapıya sahip bir yer. Hannover’de iyi çalışan bir ekibimiz var” dedi. Almanya’da küçük belediyelerde hâlihazırda Türkiye kökenli belediye başkanlarının olduğunu belirten Onay, ilk kez böylesi büyük bir bölgenin bir Yeşiller adayı tarafından yönetileceğini söyledi.

Neo-nazi saldırıları üzerine siyasete girdi

Ailesi İstanbul’dan göç eden Onay, 1981 yılında Almanya’nın Goslar kentinde doğdu. Hannover’de hukuk öğrenimini tamamlayan Onay, 2013 yılından beri eyalet parlamentosu milletvekili ve partisinin belediye, mülteciler, spor politikaları sözcüsü. Belit Onay, Mölln ve Solingen kentlerinde 8 Türk’ün hayatını kaybettiği neo-Nazi saldırıları üzerine siyasete girdiğini açıklamıştı.

 

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