Türk arıcılar, pandemi sürecinde dünyada bal üretiminin azalmasını fırsata çevirebilir

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'de pandemi sürecinde bal üretiminin devam ettiğini, bunun da dünya pazarında fırsata dönüştürülebileceğini söyledi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde balcılara üretim yapmaları için izin verildiğini ve arıcıların pandemi döneminde üretimden geri kalmadığını söyledi.

Türkiye genelinde bal üretiminin sorunsuz şekilde sürdüğünü anlatan Şahin, "Pandemi döneminde bal üretimi iyi gidiyor. Bal pazarı şu anda iyi durumda. Üreticilerimiz bu süreçte arılarının başında yer aldı." diye konuştu.

Şahin, bal üretiminden bu sene umutlu olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Koronavirüs nedeniyle Çin, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerde bu sene bal olmadı. Yani pandemi nedeniyle bal üretimi yurt dışında sekteye uğradı. Türkiye'de pandemi sürecinde bal üretiminde sorun yaşamadık. Bu nedenle bu yıl bal ihracatımızda bir artış bekliyoruz. Türkiye olarak pandemiyi iyi değerlendirip Türk balının dünya pazarında daha fazla yer almasını sağlayabiliriz. Ayrıca pandemi sürecinde arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği gibi ürünler ciddi talep görüyor. Marketlerde de bal ürünleri ciddi talep gördü. Firmaların elindeki stoklar erimiş durumda."

"Türk ballarının kimliklendirilmesi" önerisi

Yurt dışına daha fazla satışın yapılması için balın kimliklendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, birliğin 5 balın kimliklendirme projesini bu sene tamamlayacağını ifade etti.

Şahin, Türkiye'deki farklı balların kimliklendirilmesiyle birlikte Türk ballarının dünya pazarına daha çok yer bulacağını dile getirdi.

Piyasadaki balın kalitesi konusunda soru işaretlerinin olduğunun bazı çevrelerce dillendirildiğini aktaran Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak doğal bal arzının kesintiye uğratmadan pazarlanması, tüketicinin sofrasına üreticinin ürettiği balın hakim olması için 3 yıldan bu yana balın kayıt altına alınmasını istiyoruz. Birliğimizin, 'Sözleşmeli Arıcılık Modeli Projesinin uygulanmasını istiyoruz. Bu anlamda projeyi uygulayacak birim tüccarlarımızdır. Tüccarlarımız piyasada kaliteli, tebliğe uygun bal istiyorlarsa öncelikleri sözleşmeli arıcılık projesinin uygulanması olmalıdır. Bu anlamda çağrıda bulunuyoruz. Projenin birliklerimiz kanalıyla uygulanmasını talep ediyoruz. Bu proje Türkiye'deki bal sektörünün daha da önünü açacaktır."