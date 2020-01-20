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Türk askerinden Tel Abyad'daki çocuklara yardım

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımında bulunup, yüzlerini güldürdü.
Türk askerinden Tel Abyad'daki çocuklara yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Barış Pınarı Harekatı'yla YPG'li teröristlerden temizlediği Tel Abyad'da hayat normale döndü.

Türk askeri, Tel Abyad bölgesindeki insanlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.

ÇOCUKLARA KIYAFET YARDIMI

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımı yapıldığı açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yardımlar devam ediyor, çocukların yüzü gülüyor. Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı" denildi.

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