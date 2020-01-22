Türk balı 45 ülkeye ihraç edildi

DKİB’e göre, Türkiye'den geçen yıl 45 ülkeye 5 bin 548 tonluk bal ihraç edilerek, karşılığında 24 milyon 810 bin 927 dolar gelir elde edildiği açıklandı.

Türkiye'den geçen yıl 5 bin 548 ton bal ihraç edildi. 2019’un bal ihracat geliri 24 milyon 810 bin 927 dolar lira olarak açıklandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'den 2019 yılında Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman başta olmak üzere 45 farklı ülkeye bal ihraç edildi.

BAL İHRACATINDA ALMANYA İLK SIRADA

Bal ihracatında Almanya 8 milyon 780 bin 672 dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 4 milyon 288 bin 214 dolarla ABD, 3 milyon 88 bin 710 dolarla Suudi Arabistan, 1 milyon 490 bin 68 dolarla Kuveyt ve 775 bin 461 dolarla Umman izledi.

YENİ PAZARLAR EKLENDİ

Bu dönemde Türkiye'den önceki yıl bal ihracatı yapılmayan Bulgaristan, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Afganistan, Moğolistan ve Fas'a da bal satıldı.

DOĞU KARADENİZ’DEN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE

Doğu Karadeniz'den ise sadece Birleşik Arap Emirlikleri'ne bal ihraç edildi. Bu ülkeye geçen yıl 19 bin 631 kilogram bal satılarak, karşılığında 92 bin 202 dolar kazanç sağlandı.

MİKTARDA YÜZDE 206 ARTIŞ YAŞANDI

Doğu Karadeniz'den geçen yıl yapılan bal ihracatında önceki yıla göre miktarda yüzde 206, değerde de yüzde 149 artış yaşandı.

"POLEN, PROPOLİS, ARI SÜTÜ ÜRÜNLERİ İHRACATININ DA GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk balının her geçen gün daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Türkiye'nin bitki florası ve bal çeşitleri bakımından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Gürdoğan, Türk balının geçen sene 45 ülkeye satıldığını ifade etti.

ARACILIK ÜRÜNLERİNDE MARKALAŞMAK ÖNEMLİ

Gürdoğan, Polen, propolis, arı sütü gibi arıcılık ürünlerinin de marka haline getirilerek ihracatının geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.