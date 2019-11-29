  • BIST 107.434
  • Altın 269,814
  • Dolar 5,7506
  • Euro 6,3302
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 3 °C
SON DAKİKA4 ilde organize suç örgütü operasyonu: 34 gözaltı
»

Türk bankaları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini aldı

Türk bankaları ve finans kuruluşları uluslararası derecelendirme kurululuşu JCR Avrasya’nın çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladı.
Türk bankaları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini aldı

JCR Avrasya Derecelendirme Şirketi A.Ş. (JCR-ER)’nin yüzde 85,05 hissesinin Türk bankaları ile finansal sektörde faaliyet gösteren bazı kuruluş ve kuruluş birlikleri tarafından satın alınmasına yönelik pay devir ve hissedarlar sözleşmesi 28 Kasım 2019’da imzalandı.

AVANTAJ SAĞLAYACAK
Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası niteliğe, bilinirliğe ve tecrübeye sahip JCR ile yapılan bu stratejik ortaklık, ulusal derecelendirme şirketinin faaliyetlerinin kısa sürede uygulamaya geçmesi ve uluslararası piyasalarda tanınırlığı için avantaj sağlayacak.

Ulusal derecelendirme kuruluşu özellikle risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlenerek yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif olacak.
TÜRK ŞİRKETLERİNİN GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK
JCR Avrasya, yeni yönetim ekibi ile birlikte, derecelendirme faaliyetlerinin kapsamını önemli ölçüde genişleterek özel sektör tahvil piyasasının gelişimine ve Türk şirketlerinin finansal yapılarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Dünya örneklerinde olduğu gibi finansal kesimin tamamını kapsayan ortaklık yapısıyla bağımsız ve objektif bir rating yaklaşımı sunmak amacıyla gerçekleştirilen işlem, bankaların kredi riski ölçümünde standart bir yaklaşımın hayata geçmesine de imkan tanıyacak. Kredi derecelendirme uygulamasının yaygınlaşmasıyla hem sağlıklı kredi kullanımı artacak hem de kaynaklar daha etkili ve verimli şirketlere aktarılacağı için ekonomik gelişim daha sağlıklı olacak.
Hisse devrinin tamamlanmasının ardından JCR Avrasya’nın yeni ortaklık yapısı şu şekilde oluşacaktır:

Ortak/Ortaklık Oranı
Borsa İstanbul A.Ş. %18,50

Japan Credit Rating Agency Ltd. %14,95

Finansal Kurumlar Birliği %6,00

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği %6,00

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği %6,00

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. %2,86

Türkiye Halk Bankası A.Ş. %2,86

Türkiye İş Bankası A.Ş. %2,86

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. %2,86

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. %2,86

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. %2,86

Akbank T.A.Ş. %2,86

QNB Finansbank A.Ş. %2,86

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) %2,86

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. %2,86

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. %2,86

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. %2,86

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. %2,86

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. %2,86

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. %2,86

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. %2,86

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. %2,86

Toplam %100

*%6,00 ve %2,86 olarak belirtilen oranlar sırasıyla %5,9999 ve %2,8559’dan yuvarlanmıştır.

**Birlikler alfabetik, bankalar 30.09.2019 tarihi itibariyle aktif büyüklüğüne göre sıralanmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara lojman satışları başladı: İşte lojman fiyatları28 Kasım 2019 Perşembe 11:17
  • TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: Yerli otomobilin 2022'de piyasaya sürülmesi mümkün28 Kasım 2019 Perşembe 09:05
  • "İşsizlik yüzde 13 olacak"28 Kasım 2019 Perşembe 07:08
  • İETT'nin bütçesi kabul edildi28 Kasım 2019 Perşembe 06:55
  • Türkiye'den 150 ülkeye makarna ihraç edildi27 Kasım 2019 Çarşamba 16:17
  • Taşköprü sarımsağında fiyatlar dengelendi27 Kasım 2019 Çarşamba 16:16
  • Fındık ihracatında bu sezon rekor bekleniyor27 Kasım 2019 Çarşamba 16:15
  • Kuru incir ihracatçısının yüzü gülüyor27 Kasım 2019 Çarşamba 16:12
  • Asgari ücret zammı için ilk teklif geldi: 2 bin 526 TL26 Kasım 2019 Salı 13:21
  • Fiyatı kırmızı eti geçti!26 Kasım 2019 Salı 10:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti