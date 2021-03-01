  • BIST 1.527
  • Altın 404,258
  • Dolar 7,2588
  • Euro 8,7512
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Türk bayrakları çöpte bulundu, 2 kişinin ifadesi alındı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Türk bayrakları ve Kumluca Belediyesi bayrakları çöpte bulundu.
Türk bayrakları çöpte bulundu, 2 kişinin ifadesi alındı

Mavikent Mahallesi Yapraklı mevkiinde Türk bayrakları ve Kumluca Belediyesi amblemli bayrakların çöp konteynerine atıldığını gören halk, fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada fotoğrafların hızla yayılması üzerine Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. Savcılık talimatıyla bölgeye jandarma ve Kumluca Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri yönlendirildi.

TEKNECİLERE VERİLMİŞ

Yapılan incelemede bayrakların, bölgede faaliyet gösteren tekneciler tarafından fark edilmeden çöpe atıldığı anlaşıldı. Bayrakların geçen yıl Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kumluca Belediyesi tarafından teknelerin süslemesi amacıyla tekne sahiplerine verildiği belirlendi.

2 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bayrakları çöpe attığı tespit edilen 2 kişinin jandarmada ifadeleri alındı. 2 kişinin tekneleri temizlerken, poşet içinde duran bayrakları fark etmediklerini ve bu şekilde çöpe attıklarını söylediği öğrenildi. 2 kişi ifadelerinin ardından bırakılırken, savcılığın soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Bayraklar ise jandarma tarafından tek tek çöpten alınarak, götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretmen komşusunu bıçakladı28 Şubat 2021 Pazar 06:39
  • Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına uğradı28 Şubat 2021 Pazar 06:38
  • Pavyona çevrilen 2 kafeye yapılan baskında 40 kişi yakalandı28 Şubat 2021 Pazar 06:36
  • Tartıştığı 3 çocuk annesi sevgilisini otel odasında bıçaklayarak öldürdü28 Şubat 2021 Pazar 06:32
  • Jandarma, traktör hırsızlarını 312 saat güvenlik kamerası görüntüsü inceleyerek buldu28 Şubat 2021 Pazar 06:32
  • Kendisini polis olarak tanıtıp, 210 bin TL dolandırdı28 Şubat 2021 Pazar 06:29
  • Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu26 Şubat 2021 Cuma 23:18
  • Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama26 Şubat 2021 Cuma 21:23
  • Küçükçekmece'de markette silahlı soygun26 Şubat 2021 Cuma 21:23
  • Otomobilin el freni kutusunda eroinle yakalandılar26 Şubat 2021 Cuma 20:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti