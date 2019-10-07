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Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç

Konya'da Türk bilim insanlarınca yürütülen çalışmalar sonucunda, meme kanseri tedavisinde kullanılması amacıyla ilaç geliştirildi.
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç

Konya'da Türk bilim insanlarınca yürütülen çalışmalar sonucunda, meme kanserinin tedavisinde kullanılması amacıyla antikanserojen özelliğe sahip ilaç geliştirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Fizik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Türkkan, meme kanserinin tedavisinde kullanılması amacıyla geliştirdikleri ilaç hakkında bilgi verdi.

Dünya genelinde kanserin her geçen gün yayıldığını dile getiren Türkkan, bu rahatsızlığın çağın en önemli hastalıklarından biri olduğunu belirtti.

Tıp dünyasında kanser tedavisine ilişkin kıymetli çalışmaların varlığından bahseden Türkkan, Türkiye'de de benzer çalışmaların olduğunu hatırlatarak, Selçuk Üniversitesi ile iş birliğinde kanser tedavisi için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Bu çalışmalarda ciddi mesafe aldıklarını anlatan Türkkan, "Çalışmalarımızı fizik, kimya, veterinerlik ve biyoloji alanındaki hocalarımızla yapıyoruz. Amacımız, kanserin tedavisinde güzel çalışmalar yaparak ülkemize ve insanlığa faydalı olmak." dedi.

Çalışmalar iki yıl sürdü

Türkkan, yaptıkları araştırmalarda meme kanseri üzerinde yoğunlaştıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geliştirdiğimiz ilaç meme kanserinin tedavisinde kullanılacak. Çalışmalarımızı yaklaşık 2 yıldır sürdürüyorduk. Bu zaman diliminin sonunda meme kanserinin tedavisinde etkili olan ve kanserli hücreleri öldüren bir ilaç geliştirdik. Bu gerçekten ülkemizde yapılan kanser araştırmalarını yukarıya taşıyan ve dünyada da dikkatleri üzerimize çeken bir çalışma oldu."

Metastaz yapmış meme kanseri üzerinde de etkili

İlacın metastaz yapmış meme kanseri üzerinde de etkili olduğunu vurgulayan Türkkan, şunları kaydetti:

"İlaç metastazik özelliği olan dirençli meme kanserinde başarılı sonuçlar verdi. Bu da bizi mutlu etti. Bu madde, yani ilaç aynı zamanda antimikrobiyal özelliğe sahip. Yani aynı zamanda vücutta bulunan mikropları da öldürme özelliği var. Antibiyotik olarak da işlev görüyor. Çift yönlü kullanılabilecek bir ilaç. Diğer kanserler üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda ülkemizin değerli ilaç ve ilaç etken maddesi üretmesini önemsiyoruz. Ülkemizin potansiyeli ile insan kaynaklarıyla bunu yerli ve milli olarak gerçekleştirdik."

Türkkan, ilacın multidisipliner bir çalışmanın sonucunda geliştirildiğine dikkati çekerek, "Benim dışımda fizik, kimya, biyoloji ve tıp alanında başta Prof. Dr. Emine Güler Akgemci ile Prof. Dr. Ülkü Sayın olmak üzere, sekiz akademisyen bu çalışmaya destek verdi. Geliştirdiğimiz ilacı ilk etapta laboratuvar ortamında kanserli hücreler üzerinde denedik. Başarılı sonuçlar aldık. Deneysel hayvanlar üzerinde de yakında denemelerimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Patenti için başvuruda bulunduk"

Çalışmanın "Journal of Organometallic Chemistry" dergisinde makale olarak yayımlandığı bilgisini veren Türkkan, şunları kaydetti:

"Türk bilim adamları olarak böyle güzel bir buluşu biz yaptık. Bu, ülkemiz için büyük kazanım ve gurur verici bir durumdur. Patenti için başvuruda bulunduk. İnşallah patentini de aldıktan sonra, seri üretime geçmesini sağlayarak, ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunmak istiyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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