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Türk boğazlarından 3 ayda 19 bin 673 gemi geçti

Ocak-mart döneminde İstanbul Boğazı'nı 9 bin 318 gemi kullandı. En fazla geçiş 3 bin 330 ile martta, en az geçiş ise 2 bin 909 ile şubatta gerçekleşti.
Türk boğazlarından 3 ayda 19 bin 673 gemi geçti

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından yılın 3 ayında 19 bin 673 gemi geçişi gerçekleşti.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart döneminde İstanbul Boğazı'nı 9 bin 318 gemi kullandı. En fazla geçiş 3 bin 330 ile martta, en az geçiş ise 2 bin 909 ile şubatta gerçekleşti.

İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin 6 bin 87'si kılavuz hizmeti alırken, 5 bin 931'i uğraksız geçiş yaptı.

Çanakkale Boğazı'ndan ise ocak-mart döneminde 10 bin 355 gemi geçişi oldu. En fazla geçiş 3 bin 763 gemiyle martta, en az gemi geçişi 3 bin 214 ile şubatta görüldü.

Çanakkale Boğazı'nı kullanan gemilerin 5 bin 263'ü kılavuz hizmeti alırken, 5 bin 963'ü uğraksız geçti.

Böylece İstanbul ve Çanakkale boğazlarından 1 Ocak-31 Mart döneminde toplam 19 bin 673 gemi geçişi kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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