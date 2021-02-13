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Türk boksör Ukrayna’da altın kemer kazandı

Türk boksör Arda Tamer Avcı, Ukrayna’da düzenlenen organizasyonda 39 yaşındaki Gürcü sporcu Vladimer Janezashvili'yi 2'nci rauntta nakavt ederek hafif sıklette UBO (Universal Boxing Organization) Kıtalararası şampiyonu oldu.
Türk boksör Ukrayna’da altın kemer kazandı

Türk boksör Arda Tamer Avcı, Ukrayna’da düzenlenen organizasyonda altın kemer kazandı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Atlas Salonu’nda düzenlenen organizasyonda, 32 yaşındaki Arda Tamer Avcı ve 39 yaşındaki Gürcü sporcu Vladimer Janezashvili hafif sıklette UBO (Universal Boxing Organization) Kıtalarararası Şampiyonluk maçında mücadele etti. Avcı, ikinci rauntta rakibini nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.


 

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Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Avcı, kemeri kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. İleride diğer büyük federasyonların kemerlerini de kazanmak istediğini belirten Avcı, "Türkiye’deki tüm büyüklerime, kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. İnşallah bundan sonra Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edebiliriz" diye konuştu.

Profesyonel kariyerinde altı maça çıkan Arda Tamer Avcı, maçların tamamını nakavt ile kazandı.

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