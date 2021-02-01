  • BIST 1.487
  • Altın 433,348
  • Dolar 7,2292
  • Euro 8,7626
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Türk Büyükelçiliğinden Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına 'sokağa çıkmayın' uyarısı

Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliği, askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama ve seyahat etmeme uyarısında bulundu.
Türk Büyükelçiliğinden Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına 'sokağa çıkmayın' uyarısı

Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkede olağanüstü hal ilan edildiği, yasama, yürütme ve yargıya ait tüm yetkilerin silahlı kuvvetler başkomutanlığına devredildiği hatırlatıldı.

Ordu kökenli Devlet Başkan Yardımcısı Myint Swe'nin geçici devlet başkanı ilan edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Birçok üst düzey hükümet yetkilisinin gözaltına alındığı, ayrıca ülke genelinde televizyon kanallarının ve mobil hatlarının kesildiği, bazı bölgelerde kablosuz internet erişiminin kısıtlandığı/kesildiği anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkede yaşayan Türklere uyarıda bulunularak, "Myanmar'da bulunan vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, seyahat etmemeleri, yerel kanallardan yapılan duyuruları takip etmeleri ve kalabalık alanlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Myanmar'daki Türk vatandaşları, iletişim kanalları açık olduğu müddetçe büyükelçiliğe, Twitter ve Facebook hesapları ile "+9501662992", "+959405056552" acil durum hatlarından ulaşabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Büyükelçiliğinden Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına 'sokağa çıkmayın' uyarısı01 Şubat 2021 Pazartesi 10:02
  • Sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 31 bin 69 kişi hakkında işlem yapıldı01 Şubat 2021 Pazartesi 09:38
  • Villada korkutan yangın01 Şubat 2021 Pazartesi 09:31
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı01 Şubat 2021 Pazartesi 09:29
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Şubat 2021 Pazartesi 09:20
  • İzmir'de art arda iki deprem meydana geldi01 Şubat 2021 Pazartesi 09:19
  • Myanmar'da iktidar partisi, halktan ordunun yönetime el koymasına karşı çıkmasını istedi01 Şubat 2021 Pazartesi 09:09
  • Japonya'dan ülkedeki ABD güçleri için 1 yıllık geçici maliyet paylaşımı anlaşması teklifi01 Şubat 2021 Pazartesi 09:08
  • Dünyadan Myanmar'daki darbeye tepkiler01 Şubat 2021 Pazartesi 09:07
  • İsrail Başbakanı Netanyahu bu ay BAE'ye gidecek01 Şubat 2021 Pazartesi 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti