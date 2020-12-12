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Türk çayı 15 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den 11 ayda 100 ülkeye 15 milyon 452 bin dolarlık çay ihraç edildi.
Türk çayı 15 milyon dolar kazandırdı

 Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den ocak-kasım döneminde 4 bin 135 tonluk çay ihraç edilerek 15 milyon 452 bin 479 dolarlık kazanç sağlandı.

Geçen yılın aynı dönemindeki 3 bin 537 tonluk çay ihracatı ve 13 milyon 254 bin 601 dolarlık gelir, bu yıl miktarda ve değerde yüzde 17 arttı.

Türk çayının en çok satıldığı ülkeler arasında Belçika, Almanya ve Hollanda ilk üçte yer aldı. 

11 aylık dönemde Belçika'ya 4 milyon 853 bin 670, Almanya'ya 2 milyon 186 bin 36 ve Hollanda'ya da 1 milyon 219 bin 267 dolarlık çay ihraç edildi.

Bu dönem, geçen yılın aynı döneminde çay ihraç edilmeyen Yemen, Bahamalar, Endonezya, Gabon, Burkina Faso, Cape Verde, Estonya, Sırbistan, Zambiya, Vietnam ve Mauritius'a da ihracat gerçekleştirildi.

"Çay ihracatından beklentimiz yüksek"
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecine rağmen çay ihracatının artış potansiyelini sürdürdüğünü söyledi.

Çay ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu vurgulayan Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Çay ihracatımız 2020 sezonuna rekor bir artışla başlamıştı ve söz konusu bu potansiyel yılın 11 ayında da devam etti. Bu kapsamda da çay ihracatından beklentimiz yüksek ve yılı güzel bir ihracat potansiyeliyle tamamlayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki yıl ise ihracat potansiyelimizin daha da artacağı yönünde ümitliyiz."

Gürdoğan, ihracat yapılan ülke çeşitliliğine de dikkati çekerek, "Doğu Karadeniz ekonomisi ve ihracatında da önemli yere sahip olan çayın ihraç edilen ülke sayısının her geçen yıl artması, önümüzdeki dönemde ihracatımızın daha üst rakamlara ulaşacağının da öncü göstergesidir." ifadesini kullandı.

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