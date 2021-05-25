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Türk cimnastiğinde hedef olimpiyat madalyası

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedeflediklerini bildirdi.
Türk cimnastiğinde hedef olimpiyat madalyası

Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda olimpiyatlara hazırlanan milli sporcuları ziyaret eden Çelen, AA muhabirine, son iki yılda zirve yapan federasyonlardan bir tanesi olduklarını, bunun da sorumluluklarını artırdığını söyledi.

Çelen, sadece artistik cimnastik değil, ritmik cimnastikte de gelen madalyaların olduğunu hatırlatarak, "Avrupa şampiyonu var. Trambolin cimnastikten gelen madalyalar var. Gerçekten tüm disiplinlerimizde dünya cimnastiğinde artık var olduğumuzu, söz sahibi olduğumuzu göstermeye başladık." diye konuştu.

2021 yılının olimpiyat yılı olduğunu vurgulayan Çelen, "Olimpiyatlara iki aydan az bir süre kaldı. Şu anda olimpik sporcularımız 4 erkek ve 1 kadın olmak üzere 5 sporcu ile kota almış durumdayız. Ritmik cimnastik takımlarımızla kota mücadelemiz devam ediyor. Grup milli takımında şansımız çok yüksek." ifadelerini kullandı.

"Umarım en az hata yapan bizim sporcularımız olur"
Çelen, çalışmaların iyi gittiğini belirterek, "Eğer sporcularımız Avrupa Şampiyonası'nda yaptıkları performansları olimpiyatlarda da sergileyebilirlerse ben finale kalacaklarını düşünüyorum, umut ediyorum, inanıyorum. Finallerde ise en az hata yapan madalyayı alır. Umarım finallerde en az hata yapan bizim sporcularımız olur. Cimnastik çok küçük farklarla kürsüden sizi edebilir." dedi.

Sporcularının, olimpiyatlarda güzel dereceler elde edebileceğini vurgulayan Çelen, "Tarihimizde hiç Avrupa şampiyonluğu yoktu Avrupa şampiyonu olduk. Tarihimizde hiç dünya şampiyonluğu yoktu dünya şampiyonu olduk. Tarihimizde hiç olimpiyat madalyası yok. İnşallah bir madalyamızda orada olur." şeklinde konuştu.

Çelen, yeni açılan parkur branşı haricinde bütün disiplinlerde Avrupa'da madalya aldıklarını, bunun önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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