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Türk cimnastiğinin Tokyo 2020 gururu

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türk cimnastik tarihinde ilk kez olimpiyat finaline çıkan ve madalya kovalayan sporcularıyla gurur duyduğunu söyledi.
Türk cimnastiğinin Tokyo 2020 gururu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'na 4 erkek, 1 kadın sporcuyla katılan Türkiye, erkeklerde 7 farklı disiplinde final hakkı elde etti.

Başkan Çelen, milli sporcular İbrahim Çolak'ın halka, Ahmet Önder'in atlama masası, Adem Asil'in de halka ve atlama masasında mücadele ettikleri finallerin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli sporcuların küçük detaylarla madalyaları kaçırdığını dile getiren Çelen, "Çok mutluyum. Çünkü olimpiyatlarda final yapmak ve madalya kovalamak bu işin zirvesi. Eskiden finallimizin olmadığı yerde aynı ülkeden 2 sporcunun olmasına imrenerek bakardım. Bugün halka ve atlama masasında 2'şer sporcumuz bayrağımızı temsil etti. Gönül isterdi ki bu madalyayla taçlansın ama olmadı. Sporcularımız ciddi bir mücadele verdiler. Halkada üçüncülüğü, atlama masasında birinciliği kaçırdık. Artık cimnastikte kaçan madalyalara üzülür hale geldik. Bundan dolayı sporcularımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güzel işler yaptıklarını aktaran Suat Çelen, "Sporcularımızın aldığı olimpiyat beşincilikleri, altıncılıkları az şey değil. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Sporcularımın performansından ve elde ettiğimiz finallerden dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Ferhat Arıcan'ın yarın paralel barda madalya mücadelesi vereceğini hatırlatan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı, "Tokyo 2020'yi yarın çıkacağımız tek finalle kapatacağız. Ferhat Arıcan da umarım güzel bir performans sergileyerek bizleri ve ülkemizi gururlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Suat Çelen, Tokyo'da edinilen tecrübelerin 2024 Paris Olimpiyat Oyunlar öncesinde büyük bir avantaj olacağını söyledi.

Suat Çelen, Paris 2024'e tüm disiplinlerde yer almayı hedeflediklerini anlatarak, "Artık sporcularımız tanınır olmaya başladı. Ferhat Arıcan haricindekilerin ilk olimpiyatı. Bugün üçüncü olimpiyatında ilk madalyasını alan isimler oldu. Paris 2024'e özellikle erkeklerde takım olarak katılacağımıza inanıyorum. Türk cimnastiğinin hedefi, olimpik olan tüm disiplinlerde, trambolin ve ritmikte de kota almak. Bunun mücadelesini vereceğiz. Günün sonunda madalya almak için de elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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