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Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı

Geçtiğimiz temmuz ayında Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden terörist yakalandı.
Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı

Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi ile ilgili hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç., Habur Sınır Kapısı'ndan Şırnak'a geçmek isterken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. F.Ç., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TÜRK DİPLOMATI ŞEHİT ETTİLER

Olay, geçen yıl 7 Temmuz'da Erbil'in işlek bölgelerinden olan Havaalanı Caddesi'nde, üzerinde otelin de bulunduğu iş merkezinin girişinde yer alan ve güvenlik görevlilerinin giriş çıkışları kontrol ettiği restoranda meydana geldi. Sivil kıyafetle giren PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse şehit oldu, 2 Iraklı ise hayatını kaybetti.

Saldırının ardından MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda terörist V.A. geçen yıl 29 Kasım'da, M.B. ise 26 Aralık'ta Şırnak'ta yakalanıp tutuklandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tutuklanan iki terörist ile aynı dosya kapsamında arandığı tespit edilen ve hakkında 'terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve kasten adam öldürme' suçlarından yakalama kararı bulunan F.Ç. bugün Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan Şırnak'a geçmek isterken güvenlik güçlerince yakalandı. F.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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