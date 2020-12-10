Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Nuri Ünal: "İnsanlık düşmanı ve çağ dışı"

Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Nuri Ünal, son günlerde yaşanan ırkçı söylemlerin endişe ve üzüntü verici olduğunu söyleyerek, “Irkçılık insanlık düşmanı ve çağ dışı bir anlayıştır." dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir arasında oynanan müsabakada söylenen ırkçı ifadeler ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Ünal, Türk ve İslâm tarihinin her türlü ırkçılığı karşı olduğunu, ırkçılığın insanlık düşmanı ve çağdışı bir anlayış olduğunu kaydetti. İslamiyetin beyanlarının açık ve net olduğunu hatırlatan Ünal, “Modern dünyada böyle çağ dışı anlayışların olması hem üzüntü verici hem de endişe verici bir durumdur” dedi.

ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK VURGUSU

Ünal, ırkçılığın, insanlık düşmanı ve çağ dışı bir anlayış olduğunu, BM Genel Kurulu 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde; bütün insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduklarını belirtti.

SÖZDE BÜYÜK DEVLETLER UYMUYOR

Kabul edilen bu bildiride; herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirgedeki ilan edilen bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabileceğini söyleyen Ünal, ne yazık ki; günümüzde bu yazılanlara ve imza altına alınan maddelere, sözde medeni ve büyük devletlerin uymadığını kaydetti.

İSLAMİYET IRKÇILIĞI REDDETMEKTEDİR

Ünal, ırkçılığın dinimizde de yasak olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü; “Yüce Allah (cc) Kur’an-ı Kerim’de “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışasınız diye sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.” (Hucurat Suresi-49/13) buyurmuştur.”

HEPİNİZ ADEMDENSİNİZ

“Son Peygamberimiz Hz.Muhammed (sas) yaklaşık 1388 yıl önce gerçek insan hakları anlayışını ortaya koymuştur. Peygamberimiz Hz.Muhammed (sas) 632 yılında Veda Hutbesinde bütün insanlığa şu mesajı vermiştir: “Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Hepiniz Âdem’densiniz, Âdem de topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir.”

“Bu sözleriyle asırlar öncesinden, o gün orada bulunanlar vasıtasıyla, bütün insanlığı uyarmış ve insanlığın kurtuluş reçetesinin, kardeşçe yaşamasının nasıl olacağını ilan etmiştir.”

TÜRK VE MÜSLÜMANLARA YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR

“Ne acıdır ki, medeni dünyada ve 21’inci yüzyılda insanların özellikle de Müslümanların sözlü, yazılı ve fiili olarak ırkçı saldırılara mâruz kalmalarına şahit oluyoruz. Öte yandan, bazı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk ve Müslümanların giderek artan bir şekilde yeniden güçlenen ırkçı saldırılara mâruz kaldıklarını endişe ile takip etmekteyiz.”

BAŞAKŞEHİR MÜSABAKASINDAKİ HAKEME TEPKİ

“Amacı dostluk ve kardeşlik olması gereken bir futbol karşılaşmasında, ırkçı bir saldırıyı görmek üzüntü vericidir. Fransa’da Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir futbol takımlarının karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir Futbol Kulübünün yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunma cüretinde bulunmuştur. Bu durum, Batı’da ırkçılık tohumlarının yeniden yeşermeye başladığını ortaya koymaktadır.”

ÜZÜNTÜ VE ENDİŞE VERİCİ

“Modern dünyada böyle çağ dışı anlayışların olması hem üzüntü verici hem de endişe verici bir durumdur. Bu insanlık dışı olaya öncelikle UEFA yöneticilerinin gerekli tepki vermeleri ve tedbiri almaları gerekmektedir. Bu çağdışı ırkçılık problemiyle maalesef Batı yeniden karşı karşıya gelmiştir.”

İSLAMİYETİN BEYANLARI AÇIK VE NETTİR

“Son din İslâm’ın, Kur’ân-ı Kerîm ayetlerinin ve son Peygamber Hz. Muhammed’in (sas) Asırlar öncesinden, hiçbir şüpheye yer bırakmayan açık ve net beyanları ortadadır. Bugüne kadar tarihi süreç incelendiğinde, Türk ve İslâm tarihinin her türlü ırkçılığı reddettiği ve karşısında olduğu da görülecektir.”

GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASINI BEKLİYORUZ

“72’nci yılını kutladığımız 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, UEFA’nın üzerine düşeni yapacağına inanıyor, düşmanlık, kin ve nefreti körükleyen ırkçılık belasına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra dünyanın her yerindeki mahzun, mazlum ve mağdur insanlar ve bütün insanlık için huzurlu, onurlu, adaletli günlerin yaşanmasını diliyorum.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA