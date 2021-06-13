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Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan aşı açıklaması

Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal taksici, dolmuşçu, kurye ve kargo görevlisi gibi toplumda insanlarla en çok etkileşim halinde olan ve kapalı alanda çalışan din görevlilerine de aşıda öncelik verilmesini istedi
Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan aşı açıklaması

Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, kapalı alanda vatandaşlarla sıkça bir araya gelen din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerine de aşıda öncelik verilmesini istedi. “Din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticileri halkla sürekli iç içe. Farklı yerlerden insanların geldiği ve kapalı mekan özelliğine sahip camilerde insanlarla temas halindeler” diyen Ünal, “140 bine yakın diyanet çalışanı var ama hepsini aşılamada şu anda o imkan yok. Vatandaşla bire bir teması olan din görevlilerimiz ve Kur’an kursu öğreticilerimiz aşılama takvimine bir an önce dahil edilmeli.  İster istemez insanlar din görevlilerine soru sorma, danışma ihtiyacı hissediyor; camiler ve Kur’an kursları da kapalı alan olduğu için risk artıyor.  O yüzden bu aşı talebinde ısrarcıyız. İnşallah önümüzdeki süreçte din görevlilerine de aşının gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ünal, bu taleplerini Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına geçtiğimiz aylarda sunduklarını kaydetti. 

“PANDEMİDE DİN GÖREVLİLERİ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR”
Din görevlilerinin pandemi sürecinde sağladığı desteğe değinen Ünal, şunları söyledi: “Millete hizmet noktasında kamu çalışanları üzerine düşeni yaptı. Özellikle sağlık çalışanlarına ayrı bir teşekkür etmek gerekir. Çünkü onlar bu işin en başındaydı. Gece gündüz demeden halen görev yürütüyorlar. Diğer kamu çalışanları gibi din görevlileri de diyanet mensupları da gerçekten üzerine düşen görevin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde oldular. 70’e yakın din görevlisi Kovid-19’dan hayatını kaybetti. Allah hepsine rahmet eylesin. Hasta olan arkadaşlarımız da var”

“BÜYÜMEDEN PAYIMIZI ALALIM”
“Din görevlileri bu süreçte vefa destek gruplarında, filyasyon ekiplerinde, kaymakamlıklar ile valiliklerin görevlendirdiği her yerde kendi imkanları ile millete hizmet etmeye çalıştı. Karşılıksız olarak hizmet ettiler, kendi ceplerinden para harcadılar, kendi arabalarıyla kendi imkanlarıyla gittiler. Devletimiz büyük. Bu süreçte bütün ülkeler küçülürken Türkiye yüzde 7 büyüdü. Bu büyümeden kamu çalışanları ve diyanet çalışanlarının hak ettiği payı almasını istiyoruz. Gerek ikramiye gerekse de maaşlarında iyileştirme şeklinde somut bir teşekkür yapılması gerekir. Biz bunu önemsiyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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