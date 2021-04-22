Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan dayanışma çağrısı

Gazetemize konuşan Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, mübarek Ramazan ayında yardımlaşmayı, dayanışmayı ve birlikteliği geliştirme çağrısında bulundu.

Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Ramazan ayı dolayısıyla gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Ünal, “Kur’an ayı olan Ramazan’da bizler, maddi ve manevi sayısız güzellik ve yenilikler yaşayabilmeliyiz. 11 ayın sultanı Ramazan ayında sevgili Peygamberimiz’in ‘İnanarak ve karşılığını yalnız Allah’tan umarak ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahları bağışlanır’ müjdesine mazhar olalım” dedi.

İYİ BİR İNSAN İYİ BİR MÜSLIMAN OLMA GAYRETİNDE BULUNALIM

Bu mübarek ayda insanlara bir muhasebe yapma tavsiyesinde bulunan Ünal, şunları sıraladı: “İşlediğimiz günahlarımızdan, hata ve eksik davranışlarımızdan vazgeçelim. Bir daha o kusurları işlememek üzere tövbe edelim. Allah’a yalvaralım, af ve mağfiret dileyelim. Sonsuz merhametinden faydalanmayı isteyelim. Günlük koşuşturmalardan ve karmaşadan bir an olsun geri duralım. Sabır ayı olan Ramazan’da, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve birlikteliği geliştirelim. Oruçlu iken, sadece yeme içmeden vazgeçmeyi değil, kötü düşüncelerden, hayırsız işlerden de uzak durabilmeliyiz. Kur’an-ı Kerimi okuyarak, emir ve yasaklarını hayatımızda tatbik ederek, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmanın gayretinde bulunalım. Sevgili Peygamberimizin örnek yaşantısını kendimize rehber edinelim.”

ŞİFA AYI OLSUN

Ünal, içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının herkese sağlık ve sıhhat getirmesi temennisinde bulundu. Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2021 Ramazan ayı temasının “Şifa Ayı Ramazan” olarak belirlenmesinin yerinde bir karar olduğunu söyledi. Ünal, “Kayıplarımız var Allah rahmet eylesin. Din görevlilerimizden virüs nedeniyle 50’ye yakın hayatına kaybeden ve çok sayıda virüse yakalanan var. Bütün hastalarımıza yüce Allah’tan şifa diliyorum” dedi.

DİN GÖREVLİLERİ YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığının salgın sürecinde üzerine düşeni yerine getirdiğine dikkat çeken Ünal, “Bu süreçte Diyanet İşleri Başkanlığımız üzerine düşeni hem salgın noktasında yerine getiriyor hem de toplumu din konusunda aydınlatmak gibi bir görevi olan kurumumuz topluma din hizmeti sunmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN’DA DİN HİZMETLERİ YOĞUNLAŞIYOR

Ramazan ayında din hizmetlerinin biraz daha yoğunlaştığını belirten Ünal, “Ramazan’da camilerimizde mukabele okunuyor, cami cemaati biraz daha fazlalaşıyor, dini sorular biraz daha artıyor. Din görevlilerimiz 5 vakit görevlerini yaparken aynı zamanda salgın nedeniyle ‘vefa destek grupları’nda, mahalle denetim gruplarında ve filyasyon ekiplerinde aynı hizmetlerine de devam ediyor” diye konuştu.

“HASTALIKTAN KURTULUŞA VESİLE OLSUN”

Ünal, salgın nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da teravih namazlarının camilerde kılınamadığını hatırlattı. Şu anda bir geçiş döneminin olduğunu vurgulayan Ünal, Ramazan ayının salgından kurtuluşa bir vesile olması için dua etti.

DİN GÖREVLİLERİMİZ YORULUYOR

Ünal, “Din görevlilerimiz canla başla görevlerini yerine getiriyor. Camide beş vakit görevlerini yapıyorlar. Mukabele geleneğini hem yüz yüze hem de online ortamda devam ettiriyorlar. Bir taraftan da salgınla mücadele konusunda toplumdaki hizmetlerine devam ediyorlar. Filyasyon ekiplerinde, vefa destek gruplarında yer alarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu sebeple değerli sağlık çalışanlarımız gibi aşırı bir yorgunlukları oluyor; ama bu yorgunlukları insanlarımızın o güler yüzünü görünce, duasını alınca ortadan kalkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-