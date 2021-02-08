Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan itidal çağrısı

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Boğaziçi Üniversitesi’nde belirli bir sınıfın ahlaksızca bir düzen istediğini belirterek, LGBT kulüplerinin kapatılmasının doğru olduğunu söyledi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve öğretim üyelerini itidalli davranmaya davet etti. Ünal, Boğaziçi Üniversitesi’nde belirli bir sınıfın ahlaksızca bir düzen istediğini belirterek, LGBT kulüplerinin kapatılmasının doğru olduğunu söyledi. Ünal, ayrıca ifade özgürlüğü adı altında gösteriler sırasında kutsal değerlere hakaretin kabul edilemeyeceğini belirterek, öğrencileri ve öğretim görevlilerini itidalli davranmaya davet etti.

“ÖĞRENCİLERİN VAZİFESİ DERSLERİNE ÇALIŞMAKTIR”

Ünal, “Nerede olursa olsun, üniversitelerde görevi olmayan, öğrencilikle hiçbir alakası bulunmayan insanların gerçekleştirdikleri eylemlere sahip çıkılmamalıdır. Öğrencilerimizin vazifesi derslerine çalışmak, öğretim üyelerimizin görevleri de elbette öğrencilerini en iyi şekilde hayata hazırlamaktır.”

“KUTSAL DEĞERLERE HAKARET KABUL EDİLEMEZ”

“Olaylar öyle bir hal aldı ki; iş Rektörün kimin olup olmamasından çıkıp kutsal değerlerimize hakarete kadar getirildi. Kâbe’nin görselinin sapkın anlayışların görselleriyle birlikte kullanılmasını asla kabul edemeyiz. Bu kutsal değerlerimize saygısızlıktır. İnsanları birbirine düşürmektir. Bir diğer husus üniversite bünyesinde geçmişte açılmış olan LGBT kulüplerinin kapatılması olayı. Bu doğru bir harekettir.”

LGBT KULÜPLERİNİN KAPATILMASINA DESTEK

“Bir eğitim kurumunda ne işi var böyle ahlaksızca bir kulübün. Bunun özgür yaşamak ile bir alakası yok. Hiçbir anne-baba evladının bu tarzda bir yapının içinde olmasını ve yaşamasını istemez. Milli ve manevi değerlerimize yakışmayan bir durum bu. Biz evlatlarımıza göz bebeği gibi bakıyoruz. Onların eğitimlerini başarı ile tamamlamasını ve ahlaki değerlere sahip birer birey olarak hayata atılmalarını her anne baba ister” ifadelerini kullandı.

“AHLAKSIZCA BİR DÜZEN İSTİYORLAR”

Boğaziçi Üniversitesinde belirli bir sınıfın, ahlaksızca düzenin devam etmesini istediğini sözlerine ekleyen Ünal, “Buna müsaade edilmesi mümkün değildir. Hepimiz çocuklarımızın ahlaklı, dini ve milli değerlerine bağlı ve eğitimini eksizsiz tamamlamasını canı gönülden istiyoruz.”

GEZİ PARKI VURGUSU

“Bunları bahane ederek, oluşturulmak istenen kaos ortamına devletimiz göz yummaz. Öğrenciler ve öğretim üyeleri bir an önce normal hayata dönmelidir. Rektörün nasıl ve hangi şartlarda atanacağı Anayasamızca belirlenmiştir. Olay Rektör olayı değildir, milli ve manevi değerlerimize saldırılarak bir gezi parkı olayları mı başlatılmak isteniyor. Kimse huzuru ve sükûnu bozucu hareketlere tevessül etmemelidir.”

“ÖZGÜRLÜK ADI ALTINDA HAKARET OLMAZ”

“Kimse ifade özgürlüğü altında, milli ve dini değerlerimize hakaret edemez. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz sonsuza dek güçlü bir şekilde yaşayacaktır. Bunun içindir ki, herkes saygılı, itidalli ve milletimizin huzuru için üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmelidir.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA