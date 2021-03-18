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Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, BİK Ankara Bölge Müdürü Yülekli’yi ziyaret etti

Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri ÜNAL, Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Murat Yülekli’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, BİK Ankara Bölge Müdürü Yülekli’yi ziyaret etti

Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal , yakın bir süre önce Annesini kaybeden Yülekli’ye baş sağlığı mesajını da iletti. 

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Ünal , Diyanet ve Vakıflar çalışanlarının üye olduğu Sendikamızın faaliyetleri hakkında Sayın Yülekli’ye bilgiler aktardı. 

Basın İlan Kurumu’nun Ülkemizin medya – basın hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Nuri ÜNAL, 1961 yılından günümüze kadar bir çok başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.
Din görevlilerinin sorunlarını, gündemlerini halka ve yetkili mercilere anlatabilmemizin en önemli yöntemleri arasında siz değerli basın mensuplarının hazırlamış olduğu haberlerdir, yayınlardır. Bu mihmalde sizin vasıtanızla başta Ankara’da yayın yapan tüm gazete, dergi ve internet medya kuruluşlarına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. 
Murat Yülekli’de ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve Türk Diyanet Vakıf-Sen’e Sendikal yaşamında başarılar dilediğini açıkladı. Din görevlilerinin, Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinin gündemlerinin kamuoyuna ulaşması noktasında her daim yanınızda olacağız dedi. 

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