"Türk doktorların gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var"

CNN İnternational, Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki koronavirüsle (Corona virüs) mücadelesini görüntüledi. CNN muhabiri: Buradaki doktor ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İstanbul’un en hareketli yoğun bakım ünitesi haline gelen Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki doktorlarla görüştü. Yoğun bakım ünitelerine bağlı Koronavirüs hastaları ile hastanede çalışan doktor ve hemşirelerin içinde bulunduğu durumu anlatan CNN muhabiri, "Şunu söylemeliyim ki buradaki doktor ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var" dedi.

Türkiye'deki Koronavirüs mücadelesine dikkat çekile haberde Türkiye'nin Avrupa veya ABD gibi koruyucu ekipman, yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekmediğine vurgu yapıldı.

Koronavirüs'e karşı geliştirilen farklı tedavi yöntemlerine de değinen CNN muhabirine uyguladıkları tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren hastane doktoru Dr. Yalın Dikmen’in "Bir puzzle ile uğraşıyoruz ve doğru parçayı Doğru parçayı doğru yere koymaya, elimizden geleni yapmaya ve en iyisini düşünmeye çalışıyoruz" dedi.