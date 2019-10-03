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Türk dünyası Çankırı’yı resmedecek

Çankırı, "Türk Dünyası Resim Çalıştayı"na ev sahipliği yapmaya başladı.  Ressamlar Ankara’ya 120 km uzaklıktaki Yarenler diyarının keşfedilmemiş güzelliklerini tablolara yansıtacak. 
Türk dünyası Çankırı’yı resmedecek

29 Eylül- 7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen çalıştaya Azerbaycan, Bulgaristan, İran, Kazakistan ve Türkiye olmak üzere beş ülkeden katılan 12 ressam, Çankırı resimleri yapmak için kolları sıvadı. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in karşıladığı sanatçılar,  çalıştay süresince Çankırı ve ilçelerinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı bulacak. 
Çankırı’nın keşfedilmemiş güzellikleri tablolara yansıyacak. Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nın Çankırı Belediyesi desteği ile düzenlediği "Türk Dünyası Çankırı Resim Çalıştayı"nın başlaması ile birlikte farklı ülkelerden on iki ressam şehri gezmeye başladı. Çankırı Belediyesi’nin rehberlik hizmeti verdiği sanatçılar,  beş bin yıllık Tuz Mağarası,  Çivitçioğlu Medresesi, Tarihi Çamaşırhane Müzesi, Taş Mescit, Çankırı Kalesi, Kadıncayırı, Kurşunlu, Orta, Devrez çayı, kaya mezarları, peri bacaları, Çankırı’nın tarihi sokaklarını ve evlerini gezdi. Çankırı’yı yakından incelemeye devam eden ressamlar, coğrafi işaret alan Çankırı Sarımsaklı Et ile Çankırı Yumurta Tatlısı’nın yanı sıra yöresel yemekleri de tattı. Çankırı’da kendilerini etkileyen özellikleri tablolarına yansıtacak sanatçılar, Çankırı’nın tanıtımını hem eserleri hem de sosyal medya aracılığı ile yapacak.  


 
 

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