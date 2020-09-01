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Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı, eğlencenin merkezi oldu

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı’ndaki ıslanma havuzu çocukların eğlence merkezi haline geldi. 
Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı, eğlencenin merkezi oldu

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Meydanımızda ses, ışık ve müzik gösterileriyle çocuklarımızın gönüllerince eğlendiği ıslanma havuzumuz sıcak havalarda eğlencenin merkezi haline geldi. Meydanımız, estetik görünüşü ve ortaya koyduğu görsel şölen ile ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizi kendisine hayran bırakıyor.” dedi.

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RENGÂRENK ZİYAFET
Keçiören Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı hizmete açıldıktan sonra vatandaştan ve çocuklardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanda bulunan ıslanma havuzu yaz sıcağında çocuklarına keyifli bir gün yaşatmak isteyen ailelerin ise uğrak noktası oluyor. Meydan, yüzlerce gül ve akşam düzenlenen ışık gösterisiyle ziyaretçilere rengârenk bir ziyafet sunuyor.

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BİLİM PARKI VE EKOLOJİK PARK MÜJDESİ
Çocukların ve gençlerin keyifli vakit geçirebilmeleri için ilçede birçok yeni hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Başkan Turgut Altınok, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi geliştirmek ve aydınlık bir geleceğe ulaştırmak için birçok projemiz var. Bunlardan biri ‘Bilim Parkı’ projemizdir. Çocuklar ve gençler için Türkiye`de olmayan bir diğer projemiz ise ‘Ekolojik Park’ projesidir. İlçemizde bulunan Tema parkımızı geliştirerek şehrimize yeniden kazandıracağız. Çocukların doya doya vakit geçirdiği survivor parkımızı da hizmete açtık.” ifadelerini kullandı. 

KEÇİÖREN, İLKLERİN ÖNCÜSÜ
Başkan Altınok, hizmet anlamında Keçiören’in ilklerin öncüsü bir ilçe olduğunu da kaydederek, “Deniz Dünyası akvaryumumuz Türkiye’de bir ilk olarak hizmete başlamıştır. Buraya yeni balıklar da getirdik. Bütün dünyadaki okyanus ve denizlerin hem üstündeki hem altındaki canlıları burada görme imkânı sunuyoruz. Ankara’da bir ilk olan sıcak hava balonu hizmetini de devam ettiriyoruz. Balonla Ankara`mızı ve Keçiören`imizi temaşa etme fırsatı sunuyoruz” diye konuştu. 

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