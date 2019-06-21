Türk Dünyasının festivali Etimesgut'ta başlıyor

Türk dünyası, 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Etimesgut Belediyesi'nin düzenleyeceği geleneksel Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde bir araya gelecek.

Bu yıl 16.'sı gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası'nın Festivali'ne, 11 Türk cumhuriyeti temsilciliği ve toplulukları ile Anadolu'yu temsilen 17 dernek, federasyon ve vakıf katılacak. 10 gün boyunca, Türk kültürüne ve sanatına ait ne varsa Başkent Ankara'da sergilenecek olan festival programı, katılımcıların bir araya gelerek son hazırlıkların yapıldığı toplantıda belirlendi.

Programda, katılımcı kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelen Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, festivalle Anadolu'yu ve büyük Türk dünyasını kültürleri ve sanatlarıyla Etimesgut'ta bir araya getirdiklerini söyledi.

Festivalin Türk dünyasının en büyük toyu olduğunu kaydeden Demirel, "Festivalimizin amacı; Türk Milleti’nin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini pekiştirmek; Türk coğrafyasındaki Türk Devletleri ve Türk topluluklarına ait kültür ve sanatın yaşanması, yaşatılması ve anlatılmasını sağlamaktır.

Büyüyen, gelişen ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te1 milyon nüfusa erişecek olan Etimesgutumuz'da, hemşehrilik bilincini oluşturmak ve kent kültürünü geliştirmektir. Her yıl 1 milyon insanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz festivalimizi, toyumuzu bu yönüyle çok önemsiyoruz. İnşallah bu yıl da daha zengin içerikle gerçekleştirmek istiyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor.

Etimesgut adıyla özdeşleşen bu festivalimizde, Türk'e ait ne varsa sergileyeceğiz, bize ait olana sımsıkı sahip çıkacağız. Bu yıl festivalimizi, 30 Ağustos Zaferimizin 97. yıldönümünde başlatacağız. 8 Eylül tarihine kadar sürecek festivalimizde, Türk cumhuriyetlerimizi, henüz bağımsız devlet olamamış Türk topluluklarımızı, hemşehri federasyonları, dernekler ve vakıflarımızı Türk Beyleri Kent Meydanımızda ağırlayacağız" dedi.

