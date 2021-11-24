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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce başlatılsın çağrısı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla ilgili verdiği sözü hatırlatarak, söz konusu görüşmelerin bir an önce TBMM’de başlatılması çağrısında bulundu.  
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce başlatılsın çağrısı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık" açıklamalarını hatırlatarak, söz konusu görüşmelerin bir an önce TBMM’de başlatılması çağrısında bulundu. 

ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Geylan, 657 Sayılı DMK’dan kaynaklı hakların baki kalmak kaydıyla meslek kanunu çalışmalarını desteklediklerini ifade ederek ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer alması gereken hususlarla ilgili şu önerileri sıraladı: 

“-Kariyer basamakları sorunu çözülmelidir. 

10 yılını doldurmuş her öğretmenimiz ‘uzman’, 20 yılını doldurmuş her meslektaşımız ‘başöğretmen’ olmalıdır.

-Şiddeti önleyecek yasal tedbirler hayata geçirilmelidir.

-Elverişsiz koşulların hâkim olduğu bölgelerdeki öğretmenlere zorunlu hizmet tazminatı (teşvik) ödenmelidir.

-Bütün öğretmenler kadrolu istihdam edilmeli, mevcut sözleşmeliler kadroya geçirilmelidir.

-Okul yöneticiliği tali görev olmaktan kurtarılmalı, kadro tahsis edilmelidir.

-Maaş karşılığı ders saati eşitsizliği giderilmelidir.

-Mülakat uygulaması tüm süreçlerden kaldırılmalıdır.

-YÖK ile işbirliği içerisinde öğretmen yetiştirme sistemi düzenlenmeli, öğretmen liseleri tekrar açılmalıdır.

-Liyakati esas alan ve hakkaniyet zemininde yürütülen yönetici atama sistemi ihdas edilmelidir.

-Mazeret taleplerini de karşılayan ve mağduriyetleri gideren bir öğretmen yer değiştirme sistemi düzenlenmelidir."

YUSUF SAĞLAM/İLKSAYFA

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