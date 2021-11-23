Türk Eğitim Sen’in 24 Kasım anketine göre öğretmenler ekonomik sıkıntı içinde

Yüzde 82,6’sı borçlu, yüzde 1,8’inin maaşı hacizli, yüzde 19’u ek iş yapıyor. Son zamlarda eğitimcileri en çok gıda ve akaryakıt fiyatları etkilemiş; yüzde 81’i fiyatların çok pahalı olduğunu söylüyor.

“DEĞER GÖRMÜYOR, SAYGINLIĞINI KAYBETTİ”

Katılımcılar öğretmenlik mesleğiyle ilgili yaşanılan en olumsuz durum olarak ise (yüzde 88,8) mesleğin değer görmemesi ve saygınlığını kaybetmesini gösterdiler. Öğretmenler ayrıca ücret ve özlük hakları olarak diğer ülkelerdeki meslektaşlarından daha geri bir noktada olmak (yüzde 81,4) ile liyakatsizlik ve kadrolaşmadan (yüzde 46,2) yakındılar.

Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğretmenlerin ekonomik ve mesleki sıkıntıları üzerine anket düzenleyen Türk Eğitim Sen, bu yıl da aynı çalışmayı 3-13 Kasım tarihleri arasında 13 bin 261 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirdi.

Türk Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından yapılan ve bu yıl ‘24 Kasım Öğretmenleri Anlama’ adı verilen anket sonuçlarına göre, öğretmenler ekonomik sıkıntı çekiyor. Anket sonuçlarına göre, borcunuz var mı sorusuna öğretmenlerin yüzde 82.6’sı ‘evet’ cevabını verdi. Yüzde 17.4’ü ise borcu olmadığını bildirdi. Borcu olanlara borç miktarları da soruldu. Yüzde 36.7’si borcunun 100 bin TL’nin üzerinde olduğunu söyledi.

İŞTE O ÇARPICI SONUÇLAR

Eğitimcilerin aylık gıda masrafları 2 bin TL’nin üzerinde. Yüzde 19’u ek iş yapıyor. Yüzde 14’ü kripto para ile ilgileniyor. Nedeni ise kripto parayı ek kaynak aracı olarak görmeleri.

EN ÇOK GIDA VE AKARYAKIT ZAMLARI ETKİLEDİ

Son zamlardan sonra kendilerini ekonomik olarak en çok neyin etkilediği konusunda ise, yüzde 79.5 ile gıda ilk sırada yer aldı. Ardından yüzde 53.4 ile motorin, akaryakıt, yüzde 45.3 ile elektrik, su, doğalgaz, yüzde 29.2 ile kredi ödemesi geldi.

YÜZDE 81.6’SI: “FİYATLAR ÇOK PAHALI”

Öğretmenlerin yüzde 81,6’sı pazar ve market alışverişinde fiyatları “çok pahalı” olarak, yüzde 16,9’u ise “pahalı” olarak değerlendirdi. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu (yüzde 72,2) fiyat artışlarının nedenini Türk Lirası’nın değer kaybetmesine bağlıyor. Katılımcıların yüzde 1,8’i maaşına haciz konulduğunu belirtti.

YÜZDE 88: DEĞER GÖRMÜYOR, SAYGINLIĞINI KAYBETTİ

Ankette öğretmenlere mesleki sıkıntılarına dair sorular da yöneltildi. Araştırmaya katılan katılımcılar öğretmenlik mesleğiyle ilgili yaşanılan en olumsuz durum olarak yüzde 88,8 oranıyla mesleğin değer görmemesi ve saygınlığını kaybetmesini gösterdiler. Daha sonra sırasıyla en çok; ücret ve özlük hakları olarak diğer ülkelerdeki meslektaşlarından daha geri bir noktada olmak (yüzde 81,4) ve liyakatsizlik, kadrolaşma (yüzde 46,2) olarak ifade edildi.

EKONOMİK SORUNLAR VE İŞSİZLİK

Katılımcıların yüzde 93,2’si MEB’e bağlı herhangi bir kadro için mülakat uygulamasının uygulanmasını uygun bulmuyor. Ankete katılanlar öğretmenlik mesleğinin toplum tarafından saygın bir meslek olarak görülmediği görüşünde. Onlara göre mesleğin itibarını artırmak en çok siyasilerin elinde. Türkiye’nin en büyük sorununu ekonomik sorunlar ve işsizlik olarak görüyorlar. Bunu kadrolaşma ve liyakatsizlik takip ediyor.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA