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Türk ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi karnesi parlak değil

Bu sezon Demir Grup Sivasspor'un 6 puan toplayarak grup aşamasında elendiği UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları, bugüne kadar çok başarılı bir performans ortaya koyamadı.
Türk ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi karnesi parlak değil

UEFA Avrupa Ligi'nde 2004-2005'ten itibaren uygulanan grup aşaması, ilk olarak 5 takımdan oluşan gruplarda tek devreli lig usulüne göre yapıldı. 2009-2010'dan beri mevcut sistemin uygulandığı UEFA Avrupa Ligi'nde 9 Türk takımı, 28 kez yer aldı.

Beşiktaş'ın 9, Fenerbahçe'nin 6, Galatasaray ve Trabzonspor'un üçer, Konyaspor ile Medipol Başakşehir'in 2, Akhisarspor, Ankaraspor ve Demir Grup Sivasspor'un birer kez mücadele ettiği grup aşamasında Türk ekipleri 16 kez vize aldı.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eleme turunda veda ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor I Grubu'nda topladığı 6 puanla Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamadı.

Çıkanlar ve çıkamayanlar
Organizasyonda Fenerbahçe 6, Beşiktaş ve Galatasaray 3, Trabzonspor 2, Başakşehir ve Ankaraspor ise 1 defa gruptan çıktı.

Beşiktaş 6, Konyaspor 2, Akhisarspor, Başakşehir, Sivasspor ve Trabzonspor ise birer kez yer aldıkları grup aşamasında organizasyona veda etti.

En başarılısı Fenerbahçe
Türk takımları içinde gruplarda en başarılı performansı Fenerbahçe gösterdi. 2009-2010'da H Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertli ekibin, 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puana ulaştığı başarıyı hiçbir Türk takımı geçemedi.

O sezon yüzde 83,3 galibiyet oranı yakalayan Fenerbahçe'yi Galatasaray izliyor. Sarı-kırmızılı ekip 4 maçın oynandığı 2008-2009'da B Grubu'nu 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan ve yüzde 75'lik galibiyet oranıyla tamamladı.

En başarısız Akhisarspor, Konyaspor ve Trabzonspor
2016-2017'de Konyaspor, 2018-2019'da ve geçen yıl da Trabzonspor grup aşamasını 1 puan bitirerek Türk takımları içinde UEFA Avrupa Ligi gruplarında en başarısız takım oldu.

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