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Türk Eximbank’ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 oldu

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Küresel zorluklara rağmen sağlanan yeni finansman olanakları ile her zamankinden daha güçlü destek sunarak ihracatçıların yanında yer alacağız." dedi.
Türk Eximbank’ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 oldu

Türk Eximbank’ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, 678 milyon dolar karşılığı tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasını, MUFG Bank Ltd. liderliğindeki uluslararası bankaların katılımıyla 14 Mayıs 2020'de imzalamıştı.

Kredinin toplam tutarı akordiyon özelliği ile eklenen yeni katılımlar ile 723 milyon dolara, yenileme oranı ise yüzde 134 seviyesine yükseldi.

Banka, sendikasyon kredisi ile eş zamanlı olarak iki ayrı sözleşme çerçevesinde temin ettiği ilave fonlar dâhil olmak üzere uluslararası piyasalardan 808 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağlamış oldu.

Fitch Ratings (Fitch), bankanın “B+” olan uzun vadeli yabancı para kredi notunu ve “durağan” görünümünü teyit ettiğini 22 Mayıs tarihindeki açıklaması ile duyurmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Kovid-19 salgınının etkilerinin hissedildiği bu dönemde kredi notlarının korunmasında, bankanın ihracatın finansmanındaki aktif politika rolünün etkili olduğunu belirtti.

Güney, küresel zorluklara rağmen sağlanan bu yeni finansman olanakları ile her zamankinden daha güçlü destek sunarak ihracatçıların yanında yer alacaklarını kaydetti.

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