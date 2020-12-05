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Türk firma tavuk ayağıyla girdiği Çin pazarında hedef yükseltti

Türkiye kanatlı eti sektörüne kapılarını açan Çin'e tavuk ayağı ihraç eden Uşak'ta kurulu firma, bu ülkeye kanat, baget ve bütün piliç de satarak ürün çeşitliliği artırmayı hedefliyor.
Türk firma tavuk ayağıyla girdiği Çin pazarında hedef yükseltti

Çin'e 6 Kasım'da doğrudan tavuk ayağı ihraç eden, bunun yanında kanat, baget ve bütün piliç gibi ürünleri göndermek için hazırlık yapan Uşaklı firma, bu ülkeye yılda 25 milyon dolarlık dış satım yapmayı hedefliyor.

Uşak'ın Eşme ilçesinde faaliyet gösteren Gedik Piliç'in Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye piliç eti üretiminin yaklaşık yüzde 8'ini gerçekleştirdiklerini ve 25 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

Irak, Libya, Filipinler, Orta Afrika Ülkeleri, Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelere yoğun şekilde ürün ihraç ettiklerini dile getiren Gedik, Çin'e 6 Kasım'da ilk kez doğrudan tavuk ayağı gönderdiklerini söyledi.

Çin'e ihracatın başlaması süreciyle ilgili bilgi veren Gedik, şöyle konuştu:

"Aslında çalışmalarımız 2 yıldır devam ediyordu, Bakanlığımızın (Tarım ve Orman Bakanlığı) da girişimleriyle doğrudan ihracatın önü açılmış oldu. İlk gönderdiğimiz ürün tavuğun ayağı. Tavuk ayağı, Çin pazarında çok değerli bir ürün. Bizim için de ciddi gelir getirecek bir ürün. Tavuk ayağının katma değeri Çin tarafında oldukça yüksek. Ayaktan sonra kanat, baget, bütün piliç göndermeyi planlıyoruz. Yıl genelinde yaklaşık 25 milyon dolarlık ihracat yapmayı planlıyoruz. Bu, ülkemiz için ciddi bir gelir demek."

Gedik, daha önce Çin'e ihracatın Vietnam ve Hong Kong üzerinden yapıldığını, bunun da maliyetleri yükselttiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin piliç etinde dünyanın en iyileri arasında yer aldığını belirten Gedik, "Piliç eti ihracatında iddialı bir ülkeyiz. Çin'in yıllık yaklaşık 600 bin ton ithalatı var. Bizim için büyük bir pazar. Türkiye'nin de yılda 400 bin ton ile 500 bin ton arasından bir ihracatı var. Çin'in 600 bin tonluk ithalatından yarısını alsak bile bizim ihracatımız neredeyse yüzde 70 daha artmış olacak. Bu uzun soluklu bir iş. Çin bizim için büyük bir pazar." dedi.

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