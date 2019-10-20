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Türk futbolcuyu kovup, terör örgütüne destek verdiler

Türk futbolcu Cenk Şahin'i, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için kadro dışı bırakan Alman ekibi St. Pauli, terör örgütüne destek verdi.
Türk futbolcuyu kovup, terör örgütüne destek verdiler

Geçtiğimiz hafta TSK'nın Barış Pınarı Harekatı’nı sosyal medya hesabından paylaştığı için kulübü St. Pauli tarafından ‘Spora siyaset karıştırdığı’ gerekçesiyle takımından ihraç edilen Cenk Şahin olayından 1 hafta sonra, St. Pauli Stadı terör örgütüne destek amacıyla pankartlarla donatılırken müdahale dahi edilmedi.

ASKER SELAMI YASAK, TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI SERBEST

Tribünlerde sarı-kırmızı-yeşil renklerden oluşan koreografi sergilenirken ‘rojova için ayaklan’ yazılı pankartlar asıldı. Almanya Futbol Federasyonu ‘selam’ verilmesinden dolayı birçok futbolcuya ve kulübe ceza yağdırırken, terörü destekleyen pankartın açılmasına ise sessiz kalması tepkiye yol açtı.

St. Pauli’nin Türklerden oluşan ‘Ölene kadar’ adlı taraftar grubunun ise buna nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu. Bazı taraftarlar bundan sonra kulüp üyeliğinden istifa ederek maçlara gitmeyeceklerini ve takımı protesto edeceklerini açıkladı.

St. Pauli kulübünün uyguladığı bu çifte standart ve terör destekçisi tavrı ise birçok kişinin tepkisine neden oldu.

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