Türk futbolunun efsane başkanı: İlhan Cavcav

Gençlerbirliği Kulübünün 3 yıl önce hayata veda eden onursal başkanı İlhan Cavcav, yaptığı transferler, teknik direktör değişiklikleri ve altyapıya verdiği önemle Türk futbol tarihindeki yerini aldı.

Gençlerbirliği Kulübünün yaptığı transferler, teknik direktör değişiklikleri ve altyapıya verdiği önemle Türk futbol tarihindeki yerini alan onursal başkanı İlhan Cavcav, vefatının 3. yıl dönümünde anılıyor.

Kosova'nın başkenti Priştine'den 1910'da göç eden bir ailenin çocuğu olan İlhan Cavcav, 4 Ekim 1935'te Ankara Hamamönü'nde doğdu.

Öğrencilik yılları boyunca babasının işlettiği değirmende çalışan Cavcav, un sektöründe iş hayatına atıldı ve fabrikatörlüğe kadar ulaşan başarısını "futbol sahalarına" da taşımayı bildi.

Ucuz maliyetle kadrosuna kattığı ya da altyapısından yetiştirdiği futbolcuları "dört büyükler" olarak tabir edilen Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a yüksek bonservis ücretleriyle satan Cavcav, un tüccarlığının yanına "futbol tüccarı" unvanını da ekledi.

Cavcav, transfer hikayeleri, teknik direktör değişiklikleri ve kendine has üslubuyla Türk futbol tarihinde "müstesna" yerini aldı.

Kulüp başkanlarıyla yaptığı tartışmalar, gündeme dair ilginç çıkışlarıyla her zaman gündeme gelmeyi başaran Cavcav, oyuncu olarak girdiği futbol sektöründe yönetici olarak devam etti ve 37 yıl Gençlerbirliği Kulübünün başkanlığını yaptı.

Hacettepe'den Gençlerbirliği'ne uzanan başkanlık serüveni

Hayatında bir süre futbol da oynayan İlhan Cavcav, ilk başkanlık tecrübesini Hacettepe'de yaşadı.

İş insanı olarak Ankara'nın büyük sanayicileri arasına girmeyi başaran Cavcav, başkanlık kariyerine başladığı Hacettepe ile yeniden futbola döndü.

Doğduğu Hamamönü Mahallesi'nin mor-beyazlı takımının başına 1975'te geçen Cavcav, aynı yıl kulübün küme düşmesini engelleyemeyince istifa etti.

Yahya Demirel'in 1977 yılında başkanlık yaptığı Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kuruluna giren Cavcav, kırmızı-siyahlılarda 1978 yılında başkanlığa getirildi ancak dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşünce kısa süre için görevden ayrıldı.

Gençlerbirliği'ne 1981 yılında yeniden başkan olan İlhan Cavcav, 3. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı-siyahlı ekibi kümede tutmak için gayret etti.

Türkiye Futbol Federasyonunda dönemin yöneticilerine 2. ve 3. liglerin birleştirilmesi projesini kabul ettiren Cavcav, takımının 2. Lig'de devam etmesini sağladı.

Birinci Lig'e (Süper Lig) bir sezon sonra yükselen Gençlerbirliği, ligde mücadele ettiği dönemde Türkiye Kupası'nı 2 kez müzesine götürdü. İlhan Cavcav, başkanlığı süresince kulübe modern tesisler de kazandırdı.

Ucuza aldığı ya da altyapısında yetiştirdiği genç ve yetenekli futbolcuları, diğer kulüplere yüksek bonservis bedelleriyle satma politikasıyla adından söz ettiren duayen başkan, borçsuz kulüp yönetimi anlayışıyla örnek oldu.

Cavcav'dan "teknik müdahale"

Duayen başkan İlhan Cavcav, başkanlığı döneminde sürekli teknik direktör değiştirmesiyle sık sık gündeme geldi.

Teknik direktör değişikliği yapmayı "taktik" gibi kullanan İlhan Cavcav, görev süresinde 42 farklı teknik adamla çalıştı.

Başkanlık koltuğunda oturduğu 37 yılda 56 kez teknik adam değişikliğine giden İlhan Cavcav, bu süreçte en çok Mesut Bakkal'a şans verdi.

"Dört büyükler"e 34 transfer

İlhan Cavcav, Gençlerbirliği başkanlığında sadece "dört büyükler"e 34 futbolcu sattı. Cavcav döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a transfer olan oyuncular şunlar:

Fenerbahçe: Deniz Barış, Erkan Sözeri, Gökhan Gönül, İlhan Eker, İsmail Güldüren, Kemalettin Şentürk, Metin Diyadin, Orhan Şam, Serkan Balcı, Tarık Daşgün, Uğur Boral (FETÖ üyeliğinden ceza aldı), Ümit Özat

Beşiktaş: Ahmed Hassan, Ali Eren Beşerler, Ali Günçar, Ali Tandoğan, Baki Mercimek, Mustafa Pektemek, Okan Koç, Rahim Zafer, Souleymane Youla, Tolga Doğantez, Tuna Üzümcü, Veysel Cihan

Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Ergün Penbe, Osman Coşkun, Ümit Karan

Trabzonspor: Aykut Demir, Ayman Abdulaziz, Fredrik Risp, Giray Kaçar, Isaac Promise, Soner Aydoğdu

Cavcav'dan Afrika açılımı

Yetenekli futbolcuları keşfetmek için amatör maçlara bile giden İlhan Cavcav'ın, yöneticiliği süresince yaptığı transferler ses getirdi.

Kulüpte yetişen Tarık Daşgün'ü Fenerbahçe'ye "astronomik" bir rakama veren Cavcav, Türk kulüplerinin Afrika kıtasına açılmasına da ön ayak oldu.

Afrika kıtasındaki ülkelerde maçlar izleyen Cavcav'ın transfer ettiği Moshoeu, Kushe ve Kona'nın başarılı performansları çok sayıda Afrika kökenli futbolcunun Türkiye'ye gelmesini sağladı.

Geremi'yi Real Madrid'e sattı

Kamerunlu Nijitap Geremi'yi İspanya'ya giderek Real Madrid'e 5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında satan Cavcav, bu macerasını her fırsatta anlattı.

İngilizce ya da İspanyolca bilmediği için garsondan istediği peçeteye "5 milyon dolar" yazarak pazarlığa son verdiğini anlatan Cavcav, geliri kırmızı-siyahlı kulübün tesisleşmesinde kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfını kurdu

Cavcav, Kulüpler Birliği Vakfının kurulmasına da öncülük etti.

Birliğe 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında başkanlık yapan Cavcav'a, Kulüpler Birliği Vakfı Onursal Başkanı unvanı da verildi.

Türk futboluna yön veren isimlerden Cavcav, yayın gelirlerinin kulüplere dağıtımında uygulanan "havuz modeli"nin oluşturulmasında da önemli rol oynadı.

81 yaşında vefat etti

İlhan Cavcav, yaşamının son günlerinde sağlık problemleri yaşaması rağmen futboldan uzak kalmadı.

Doktorların uyarısına rağmen Cavcav, statlara gelerek battaniyeye sarılı şekilde maçları izlemeye devam etti.

Yaşlılığa bağlı hastalıkları da bulunan Cavcav, 22 Ocak 2017'de Ankara'da yaşamını yitirdi.

Futbol kamuoyunun yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninin ardından İlhan Cavcav'ın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

İlhan Cavcav'ın hayata veda etmesinin ardından Gençlerbirliği Kulübünde başkanlığa oğlu Murat Cavcav getirildi.

Gençlerbirliği, efsane başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda, 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'den düştü.

Başkent ekibi, bir sezon aranın ardından trajik şekilde veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönmeyi başardı.

"Türk futbolu babamın yokluğunu hissediyor"

İlhan Cavcav'dan sonra Gençlerbirliği Kulübünün başkanlığına seçilen Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk futbolunun İlhan Cavcav'ın yokluğunu hissettiğini söyledi.

Babasının yaptığı transferler ve renkli kişiliğinin yanı sıra bıraktığı eserlerle de hatırlanmaya devam ettiğini dile getiren Murat Cavcav, Kulüpler Birliği Vakfının kuruluşu ve yayın havuzunun oluşturulması örneklerini verdi.

İlhan Cavcav'ın altyapı ve tesisleşmeye verdiği öneme dikkati çeken Murat Cavcav, "Türk futbolu babamın yokluğunu hissediyor. Yaşanan tartışmalarda hepimizin aklına 'İlhan Cavcav şöyle yapmıştı, bunu derdi' gibi düşünceler geliyor. Onun gösterdiği yolda yürümeye gayret edeceğiz. Kırmızı-karalar onu unutmadı, unutmayacak, unutturmayacak." ifadelerini kullandı.