Türk futbolunun emektar forveti Umut Bulut, 489. maçını golle taçlandırdı

Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında Süper Lig kariyerindeki 489. maçına çıkarak Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 3. futbolcu oldu.

Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında Süper Lig kariyerindeki 489. maçına çıkarak Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 3. oyuncu oldu.

Süper Lig'de 17 sezon forma giyen ve çıktığı 489 maçta 162 kez gol sevinci yaşayan 37 yaşındaki Yeni Malatyaspor'un deneyimli forveti, kariyerinde önemli başarılara imza atıyor.

Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında Süper Lig kariyerindeki 489. maçına çıkarak Süper Lig tarihinde Oğuz Çetin (503 maç), Rıza Çalımbay'ın (494 maç) ardından Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 3. futbolcu oldu.

Lig kariyerinde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda giren Umut, Yeni Malatyaspor'da da gollerine devam ediyor.

489. maçını golle taçlandırdı

Tecrübeli futbolcu, geride kalan 12. haftada Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçta attığı gol ile Süper Lig kariyerinde 162. gole ulaştı.

"100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olan Umut, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formasıyla lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'ye 12 gol attı

Umut Bulut, formasını terlettiği MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor takımlarında Fenerbahçe'ye lig ve kupa müsabakalarında 12 gol attı.

Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe filelerini en çok Trabzonspor formasıyla havalandırdı. Umut, Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe'ye 4 gol attı.

Umut Bulut, Trabzonspor'un ardından oynadığı Kayserispor'da 3, Galatasaray ve MKE Ankaragücü'nde 2'şer, Yeni Malatyaspor'da ise Fenerbahçe'ye karşı 1 gol kaydetti.

Malatyaspor'da 5 kez fileleri havalandırdı

Malatyaspor'da, ligde en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcu olarak ön plana çıkan Umut Bulut, başarılarına yenilerine ekliyor.

2019-2020 sezonunun devre arasında takıma transfer olan Umut Bulut, sarı-siyahlı formayla Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında ise 1 gol kaydetti.