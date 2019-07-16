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Türk gemisine saldırı: Korsanlar çok sayıda Türk denizciyi kaçırdı

Kamerun'dan Fildişi Sahili'ne giden bir Türk gemisine Nijerya açıklarında korsanlar tarafından saldırı düzenlendi. 10 Türk denizci kaçırıldı.
Türk gemisine saldırı: Korsanlar çok sayıda Türk denizciyi kaçırdı

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisinden 10 denizcinin kaçırıldığı açıklandı. Geminin sahibi olan Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Kaçırılan denizcilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Kadıoğlu Denizcilik’ten yapılan açıklamada verilen bilgiye göre, Kamerun’un Douala limanından Fildişi Sahili'ndeki Abidjan limanına boş olarak gitmekte olan 8900 Dwt Türk bayraklı Paksoy-1 isimli yük gemisine Nijerya Brass kıyısının 124 mil (230 kilometre) güneybatısında silahlı korsanlarca saldırı düzenlendi. Şirket, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verildiğini belirtti.

"YARALANMA VE CAN KAYBI YOK"

"Tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır" denilen açıklamada, "İlk duyumlara göre yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaştıkça sizlere ileteceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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