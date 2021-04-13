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Türk hakemliğinin başarısı FIBA'da örnek gösterildi

Uluslararası Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen "Başarıya Giden Adımlar" isimli webinarın konusu, "Türk basketbol hakemliği ve profesyonel hakemlik" oldu.
Türk hakemliğinin başarısı FIBA'da örnek gösterildi

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre FIBA’ya üye ülkelerden 200’ün üzerinde katılımcının yer aldığı webinarın moderatörlüğü, FIBA Hakem Direktörü Carl Jungebrand tarafından yapıldı.

Webinara TBF'yi temsilen konuşmacı olarak Merkez Hakem Kurulu üyesi ve FIBA eğitmeni Rüştü Nuran, TBF'nin FIBA hakemleri Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen ve Sinem Tetik katıldı.

İlk bölümde TBF tarafından 2017'den itibaren uygulamaya başlatılan profesyonel hakemlik sisteminin hayata geçirilmesi, dört sene boyunca TBF yönetiminin profesyonel hakemlik konusunda destek ve kararlılığı vurgulandı. İkinci bölümde 2016'da FIBA ile ortaklaşa planlanan "kadın hakemlerin teşvik edilmesi" ve "ERIC" programıyla hakem değerlendirilmesi konusunda 5 sene içerisindeki gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı.

FIBA Hakem Direktörü Carl Jungebrand, Türkiye’de en üst ligde görev yapan dört kadın hakem yer aldığı, bunun tüm ülkeler arasında en yüksek sayı olduğu, ayrıca Türkiye’de üç kadın FIBA hakeminin bulunduğu (2021-2023 lisans döneminde bu sayı dörde çıkacak) ve bu konuda da Türkiye’nin lider konumda yer aldığı bilgisini katılımcılara aktardı.

Son bölümde ise hakemler, katılımcıların sorularını cevapladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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