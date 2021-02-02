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Türk halıcılardan ocak ayında 235 milyon 677 bin dolarlık ihracat

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, ocak ayında Türkiye genelinden toplam 235 milyon 677 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını bildirdi.
Türk halıcılardan ocak ayında 235 milyon 677 bin dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yazılı açıklamasında, sektörün ocak ayında ihracatının geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6,4 arttığını ifade etti.

Bu artış sonucu 235 milyon 677 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını aktaran Kaplan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaplan, sektörün 2021 hedefleri hakkında da bilgi vererek, "Sektör olarak 2021 yılını üç milyar dolarlık ihracat hedefiyle kapatmayı planlıyoruz. Bazı ülke pazarlarında yaşanan sorunları önümüzdeki süreçte çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Yeni pazarlarda ve mevcut pazarlardaki pazar payını artırma yönünde büyük çabalar sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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