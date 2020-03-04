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Türk halkının kalbi İdlib'de Mehmetçikle beraber

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 27 Şubat'ta İdlib'de yaşanan hain saldırının ardından bölgede istikrarın hakim olması ve insani dramın önlenmesi amacıyla başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı" sonrası Türk halkı tek yürek oldu.
Türk halkının kalbi İdlib'de Mehmetçikle beraber

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 27 Şubat'ta İdlib'de yaşanan saldırının ardından bölgede istikrarın hakim olması ve insani dramın önlenmesi amacıyla başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı" sonrası Türk halkı tek yürek oldu.

Hain saldırı sonrası TSK tarafından İdlib bölgesinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürerken, Türk halkı da harekata güçlü bir şekilde destek veriyor.

Siyaset, spor ve sanat dünyasının destek mesajlarının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da Mehmetçiğe destek için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik 27 Şubat'taki saldırının ardından başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için önceki gün sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunarak, dua edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonuyla ilgili düşüncelerini paylaşan sanat dünyasından çok sayıda isim, "Barış Kalkanı Harekatı"na sosyal medyadan destek açıklamasında bulundu.

Saldırı sonrasında başta futbol olmak üzere tüm branşlardaki karşılaşmalarda sporcular asker selamı verdi. Spor camiasından çok sayıda isim de Türk askerinin yanında olduğunu belirten mesajlar verdi, açıklamalar yaptı.

CİMER'e gönüllü askerlik başvurusu
Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlamasıyla çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Harekata destek olmak amacıyla Nevşehir Tüm Muhtarlar Derneğinde toplanan köy ve mahalle muhtarları, ellerinde Türk bayrakları ile Nevşehir Askerlik Şubesi'ne yürürken, hemen hemen her ilde konvoylar oluşturuldu ve yürüyüşler yapıldı.

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Sakarya'daki ve Kayseri'deki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yurtların ön cephesindeki odalarının ışıkları ile "TSK", "Bahar" ve "Bahar Kalkanı" yazısını oluşturdu.

Polis Akademisi öğrencileri de İdlib'de şehit olan askerleri, "Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız." başlığıyla hazırlanan videoyla andı.

Videoda, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması, İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerin fotoğrafları ve şehitlerin isimlerinin tek tek okunmasının ardından Akademi öğrencilerinin "burada" karşılığını verdiği görülüyor.

Bahar Kalkanı Harekatı'na yurt içinin yanı sıra yurt dışından da destek geldi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde, Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu düzenlendi.

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