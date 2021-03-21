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Türk Hava Kurumu 8 ildeki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı

Türk Hava Kurumu (THK), Balıkesir, Adana, Aksaray, Elazığ, Eskişehir, Muş, Ordu ve Manisa'daki bazı taşınmazlarını satacak.
Türk Hava Kurumu 8 ildeki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, satış için gerçekleştirilecek ihaleler kapsamında, apartman, bağımsız bölüm, mesken, tarla ve fındıklık gibi gayrimenkuller yer alıyor.

Söz konusu taşınmazlara ilişkin tekliflerin, 15 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar "www.winvestate.com" internet adresindeki e-teklif sistemi üzerinden verilmesi gerekiyor.

Şartname de aynı internet sitesinden e-şartname olarak temin edilebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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