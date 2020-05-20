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Türk Hava Yolları ne zaman kuruldu? Türk Hava Yolları’nın tarihçesi

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları ne zaman kuruldu? Türk Hava Yollarının ambleminin anlamı ne?
Türk Hava Yolları ne zaman kuruldu? Türk Hava Yolları’nın tarihçesi

Özellikle 2000'den sonra yaptığı atılımlarla Türk Hava Yolları, dünya çapında bilinen küresel bir marka haline geldi. Peki Türk Hava Yolları ne zaman kuruldu? Türk Hava Yolları ilk seferini ne zaman yaptı? Türk Hava Yolları’nın ilk uçağı ne? Türk Hava Yolları’nın kaç uçağı var? Türk Hava Yolları kaç ülkeye uçuyor? Türk Hava Yollarının ambleminin anlamı ne? Türk Hava Yolları’nın tarihçesini haberimizde sizin için derledik.

Türk Hava Yolları ne zaman kuruldu? Türk Hava Yolları’nın tarihçesi…

Türk Hava Yolları 20 Mayıs 1933 tarihli 2186 sayılı kanunla kurulan ve ilk adı Havayolları Devlet İşletme İdaresi olarak kuruldu. 1935 yılına kadar Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı kaldıktan sonra 2744 sayılı kanunla, Bayındırlık Bakanlığı'na bağlanmıştır. 5 uçak ve 23 koltuk kapasitesi ile Ağustos 1933 tarihinde havacılığa başlamıştır.

Türk Hava Yolları ilk seferini ne zaman yaptı? Türk Hava Yolları’nın ilk uçağı ne?

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Türk Hava Yolları’nın ilk uçağı Amerikan Curtiss imalatı 208 seri numaralı Kelebek adı verilen King Bird D-2 uçağı idi. Çift motorlu olan bu uçak, sadece beş yolcu taşıyabiliyordu.

Türk Hava Yolları’nın King Bird D-2 uçağı ile ilk seferi ise 3 Şubat 1933'te İstanbul’dan Eskişehir aktarmalı Ankara uçuşu olmuştur.

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Türk Hava Yolları’nın kaç uçağı var? Türk Hava Yolları kaç ülkeye uçuyor?

360 adet uçak bulunan Türk Hava Yolları, 127 ülkeye ve 319 noktaya uçuyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olma özelliği taşıyan THY'nin 5 bin 432'si pilot, 12 bin 52'si kabin memuru olmak üzere 65 bin personeli bulunuyor.

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Türk Hava Yolları ambleminin anlamı ne?

1959 yılında düzenlenen yarışmada birinci seçilen Mesut Manioğlu'nun bu tasarımı; uzun yıllar içinde gerçekleşen bazı küçük değişikliklerle beraber, son halini aldı. Peki Türk Hava Yolları ambleminin anlamı ne?

THY'nin logosunun ilhamı, yaban kazının uçarken verdiği görüntüden alınmıştır.

thy-amblemler.jpg

Ayrıca logoyu yan yana şekilde bir şekilde çevirdiğinizde: T-H-Y harfleri meydana gelir.

thy-yazi-001.jpg

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